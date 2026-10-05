Sikerült visszavágni a budapesti vereségért: Ukrajna – Magyarország 1-2

A magyar válogatott visszavágott az ukránoknak a Nemzetek Ligájában a budapesti 1-0-s vereségért: a szlovákiai Nagyszombaton – az ukrán csapat itt játssza hazai mérkőzéseit – nagyon gyenge első és jobb, céltudatosabb focit hozó, változatos második félidő után 2-1-re győzött.

A magyar válogatott négy forduló után 7 pontos, amivel a csoport második helyén áll a 8 pontos észak-írek mögött és a 4 pontos ukránok előtt, a negyedik helyezett 2 ponttal Grúzia (Észak-Írország otthon nem tudta legyőzni a grúzok, a meccs úgy lett 0-0, hogy az észak-írek a 84. percben büntetőt hibáztak). A mieinknek még egy grúziai meccs van hátra november 14-én, majd az észak-írek ellen itthon zárul a sorozat november 17-én.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A ma esti meccs első félideje, annak is első fele az ukránoké volt, többet támadtak, pontosabban és gyorsabban játszottak, igazán veszélyes helyzeteik is csak nekik voltak. A legveszélyesebb lehetőséget a 11. percben egy furán megpördülő Ocseretko-lövés jelentette, ami a kapulécről pattant vissza, végül Tóth Balázs védett némi kavarodás után. Néhány perccel később még egy szép ukrán helyzet volt, Ponomarenko sarkazás kicsivel ment el a jobb kapufa mellett. A magyar válogatottnak szünetig nem sikerült kaput találó lövést összehoznia, az xG-nk 0,01 volt az első 45 perc után.

A második félidőt viszont sokkal elszántabban és lendületesebben kezdték a mieink, és ennek az 52. percben meg is lett az eredménye, Vitális átadásából Tóth Milán megszerezte a vezetést.

Tóth Milán Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az ukránok a magyar vezetés megszerzése után visszavették a játék irányítását, de sokkal kevésbé meggyőzően, mint ahogy azt az első nagyjából harminc percben láttuk tőlük. A 83. percben így is sikerült egyenlíteniük, egy szöglet után Jaremcsuk fejelt a kapu bal oldalába. De nem sokáig maradt egyenlő az állás, a 85. percben Csinger bombázta a Tóth Rajmundtól kapott labdát a léc alá, ezzel kialakítva a 2-1-es végeredményt. Tóth Milán is, Csinger is az első gólját szerezte a válogatottban.

A Nemzetek Ligája utolsó két mérkőzését november 14-én és 17-én játsszák a csoportban. A magyar válogatott most az NL B divíziójában szerepel, a csoportgyőztes feljut az A-ba (tavaly innen estek ki Szoboszlaiék), a második helyezett osztályozót játszhat.