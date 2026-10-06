Franciaországban bezárt az iskolák negyede a tüntetések miatt, Belgiumban vízágyúval oszlatják a diákokat, Trump konteózik

Több tízezer francia középiskolás vonult utcára kedden mintegy harminc városban a közoktatás alulfinanszírottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett tiltakozónapon. A 3400 állami fenntartású középiskolából kedden 891-ben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást az oktatási minisztérium szerint.

A belügyminisztérium szerint országszerte 256 ezren vonultak fel, ebből 56 ezren Párizsban a tanárok egy részének és a szakszervezeteknek a támogatásával. Utóbbiak a tüntetések biztosításában segítik a tinédzsereket. A szervezők szerint országszerte 450 ezren, a fővárosban 100 ezren tiltakoztak, írja az MTI.

A Párizsban a République térről délután indult menetet a rendőrség útközben megállította, mert rendbontók felgyújtottak egy szemeteskukákból és egy betört kirakatú üzletből származó bútorokból épített barikádot. A rohamrendőrök azonnal beavatkoztak, a tűzoltók pedig gyorsan eloltották a lángokat, mielőtt folytatódott a felvonulás a Nation tér felé.

A párizsi prefektúra szerint mintegy háromszáz randalírozó jelent meg a fővárosi tiltakozáson a Nation tér körül, és szórványosan összecsaptak a rendőrökkel: kővel és egyéb lövedékkel dobálták a rendfenntartókat, akik könnygázzal oszlatták a rendbontókat. Korábban Édouard Geffray oktatási miniszter arról beszélt, hogy az erőszakos cselekményeket a tüntetők közé beszivárgó szélsőbaloldali aktivistákhoz lehet kötni. Hétfőn pedig egy 15 éves diáknak azután szakadt le a keze, hogy felszedett a földről egy könnygázgránátot, amit a rendőrök dobtak.

A délelőtti megmozdulásokról nem érkeztek hírek incidensekről, de az utóbbi napokban történt rongálások és erőszakos összecsapások miatt a rendőrség már előzetesen újabb zavargásoktól tartott a Párizsban délután induló nagy meneten, amelyre kétezer rendőrt vezényeltek ki.

Párizs szocialista polgármestere, Emmanuel Grégoire kedden nyílt levélben fejezte ki támogatását a mozgalom iránt, és bejelentette, hogy a diákok rendelkezésére bocsát önkormányzati épületeket nagygyűlések megtartására. Sébastien Lecornu miniszterelnök a nemzetgyűlésben azt mondta el: a szeptember közepén kezdődött tiltakozó mozgalomban eddig 215 diák, 85 tanintézményi dolgozó, köztük 34 igazgató és igazgatóhelyettes, valamint 715 rendőr sérült meg.

Fotó: MAUD DUPUY/Hans Lucas via AFP

Belgiumban is előkerült a vízágyú

Az oktatási körülmények miatt és a franciaországi mintát követve a szomszédos Belgiumban is kitörtek a diáklázadások. Itt már több tucatnyi fiatalt vettek őrizetbe, köztük 17 kiskorút. A tiltakozók elsősorban az iskolaépületek rendszeres karbantartását és jobb iskolai időbeosztást követelnek, írta az MTI.

A beszámoló szerint több mint ezer tiltakozó gyűlt össze a nagyvárosban, hogy hangot adjon elégedetlenségének az oktatási rendszer állapotával. A békés kezdet után a tüntetők úttorlaszokat emeltek, felgyújtottak szemeteskukákat, betörtek ablakokat. A rendőrség vízágyú és könnygáz bevetésével próbálta megfékezni a fiatalokat, akik viszont kövekkel és petárdákkal dobálták a rendőröket, közülük legkevesebb 22-nek könnyebb sérülést okozva.

A Liege-től nyugatra fekvő Hannut-ban őrizetbe vettek egy tinédzsert, mert az előző napi diáktüntetésen felrobbantott egy petárdát, és ezzel könnyebb sérülést okozott 15 általános iskolásnak.

Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

Trump belengette a nagy népességcsere-elméletet

Közben Donald Trump amerikai elnök a szélsőjobb egyik kedvenc konteóját, a nagy népességcsere-elméletet emlegetve kommentálta a franciaországi eseményeket. Az amerikai elnök nem is említett olyan ügyeket, mint az oktatás finanszírozásának helyzete, egyből arra jutott, hogy az iszlám akarja átvenni a hatalmat:

„Ami ma Franciaországban történik, az nem más, mint az elszabadult tömeges bevándorlás. Ez az egész nem az iskolákról szól, hanem arról, hogy az iszlám át akarja venni a hatalmat egy valaha nagyszerű országban”.

A nagy népességcsere-elméletről korábban a 444 is podcastolt: a szélsőjobbos teória lényege az, hogy az európai fehér lakosságot szándékosan le akarják cserélni nem európai, muszlim hátterű bevándorlókkal. Ezt Renaud Camus francia író népszerűsítette a 2010-es évek elején, és később Orbán Viktor is hivatkozott rá.