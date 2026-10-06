Ki veszi át Polt Péter helyét? – pályázatot írt ki az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre

Kiírta az Alkotmánybíróság (Ab) az elnöki tisztségre szóló pályázatot kedden, közölte az MTI. Az Ab honlapján közzétett határozat szerint a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra, három évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat, köztük azok is, akiket már Magyar Péter kormánya jelölt a testületbe.

A pályázat benyújtási határideje 2026. október 26., hétfő 16 óra. Az elbírálásra nyolc napot irányoznak elő a kiírásban, ennek megfelelően az új elnök megválasztásának tervezett időpontja november 2. A pályázatról az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással dönt.

Az elnök megválasztásához a tagok több mint felének a szavazata szükséges. Az elnök megválasztását az alaptörvény tizenhetedik módosítása utalta ismét a testület tagjainak hatáskörébe. Az Országgyűlés által szeptember közepén elfogadott törvénymódosítás az elnökválasztás részletes szabályait is meghatározta.

Az Ab korábbi elnöke, Polt Péter mandátuma szeptember 1-én járt le, miután az alaptörvény említett módosítása kimondta, hogy az „Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik”. Ezt a kort Polt Péter már korábban elérte. A testület elnöki jogköreit jelenleg Czine Ágnes elnökhelyettes gyakorolja, aki szeptember 1-jétől látja el ezt a posztot; az ő 12 éves mandátuma november közepén jár le.