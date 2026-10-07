Az EU Orbán miatt 15 éves próbaidőt tervez az új tagállamok számára

Az Európai Bizottság biztosítani szeretné, hogy az Európai Unió leendő tagállamainak vezetői között ne legyen egy „újabb Orbán Viktor”, ezért a következő években várható kelet-európai bővítésre terveket dolgoztak ki

Marta Kos, az EU bővítési biztosa a Guardiannak vázolta azokat a különleges biztosítékokat, amelyekkel megvédhetik az EU-t az olyan vezetőktől, akik semmibe vehetik a demokratikus értékeket és túszul ejthetik a döntéshozatalt.

„Nem lesz több Orbán Viktor” – mondta Kos, aki szerint gyorsabb mechanizmusokra van szükség, mint a 7. cikkely, ami lehetővé teszi egy tagállam szavazati jogainak felfüggesztését, ha a tagállam esetleg megsértené a jogállamiságot, a demokráciát vagy az uniós értékeket.

A Kos által közzétett tervek szerint minden új EU-tagállamra 15 éves próbaidő várna, ami alatt az alapvető demokratikus értékek vagy az EU iránti lojalitás, vagyis a jóhiszemű együttműködés elvének megsértése esetén megvonhatnák tőlük a szavazati jogot vagy az uniós forrásokat. A terveket az EU-tagállamoknak jóvá kell hagyniuk.