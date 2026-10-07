Több mint 1600 embert és szervezetet vesz fel az EU az Oroszország elleni szankciós listára

külföld

Újabb szankciókról állapodtak meg Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai szerdán, a megszorító intézkedések a kiszivárgott információk szerint további közel 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemeztek.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A megbeszélés részleteit ismerő uniós források szerint a szankciós listára főként az orosz hadsereghez és hadiiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A lépéssel mintegy 4500-ra emelkedik azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és uniós beutazási tilalommal sújt.

A diplomaták elmondása szerint az uniós szankciós lista kibővítését több ország azért is szorgalmazta, mert Franciaország és Luxemburg a múlt hónapban elérte, hogy az uniós megszorító intézkedéseket feloldják két üzletember, az orosz-üzbég Aliszer Uszmanov és az orosz Mihail Fridman esetében.

Emlékeztettek: az EU újabb, az orosz gazdaságot célzó szankciós csomag elfogadásán is dolgozik. Véleményük szerint a szerdai megállapodás azt mutatja, hogy a jövőben kisebb csomagokra bontják a szankciókat annak reményében, hogy így könnyebben el tudják fogadni azokat. A szerdán elért megállapodás szerinti korlátozó intézkedéseket az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácsa hétfőn, luxembourgi ülésén fogadja el hivatalosan. (MTI)

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Két orosz milliárdost is levett a szankciós listáról az EU, egyet a franciák, egyet pedig a luxemburgiak kérésére

Vannak azonban, akik aggódnak, hogy ez az eset precedenst teremthet.

Székely Sarolta
külföld