Kémkedéssel vádolják a brit haditengerészet egyik tagját, a jelek szerint Oroszországnak próbált meg titkos információkat átjátszani

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Kémkedés címén vádat emeltek csütörtökön a brit királyi haditengerészet egyik hírszerző tisztje ellen.

A 24 éves Teddy Young a vádirat szerint magas szintű nemzetbiztonsági szűrést megkövetelő, háborús övezetekre kiterjedő hírszerzési területen dolgozott a Royal Navy állományában.

A brit haditengerészet egyik tagja – aki nem Teddy Young, mert a kép csak illusztráció – Wimbledonban 2026 nyarán.
Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Young érzékeny brit védelmi és hírszerzési anyagokhoz jutott hozzá, és valószínűleg arra készült, hogy védett információkat adjon át egy külföldi hatalomnak.

Azt nem közölték, Young melyik ország javára próbált kémkedni, de a BBC szerint a tengerésztisztet egyebek mellett azzal vádolják, hogy orosz nyelvre fordított le egyes üzeneteket, és egy olyan online portált akart felkeresni, amely arra toborzott embereket, hogy információkat szolgáltassanak Oroszországnak.

Az ügy nem kötődik a brit királyi légierő (RAF) nyugat-angliai Fairford támaszpontjánál történt múlt heti incidenshez, amiről itt írtunk bővebben. (MTI)

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Valami nem kerek a brit légibázisnál történt incidensben

Sok kérdés maradt még megválaszolatlanul a RAF Fairford légibázisnál történtekkel kapcsolatban, bár a szakértők szerint ez nem csoda, hiszen az ügy csak most kezdődik igazán.

Inkei Bence
külföld