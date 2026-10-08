Megmagyarázta a BKK, miért került látszólag az út közepére egy mozgáskorlátozott parkoló Újpesten

Sokan felhúzták a szemöldöküket, amikor meglátták Wintermantel Zsolt volt újpesti fideszes polgármester fotóját, amelyen úgy tűnik, mintha az úttest közepén, a forgalmi sávok között alakítottak volna ki egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet. A kép az újpesti Pozsonyi utcában készült, ahol március óta tart az István úttal közös útfelújítás. A szokatlan megoldás több kérdést is felvetett, mindenekelőtt azt, hogyan tudnak majd a mozgáskorlátozott autósok biztonságosan kiszállni, és hogyan jutnak el a parkolóból a járdára. A BKK csütörtök délután külön Facebook-posztban reagált a felmerült kérdésekre.

A közlekedési központ egy kisokosszerű bejegyzésben igyekezett eloszlatni az aggályokat. Azzal kezdtek, hogy a Pozsonyi utca és az István út felújítása már 85 százalékos készültségnél tart, a közösségi médiában terjedő fotók pedig még nem a végleges állapotot mutatják. A sokakat foglalkoztató parkolóhelyről azt írták, hogy az valójában nem az út közepére került, hanem egy biztonsági sáv mellett található. A Nyár utca és a Munkásotthon utca közötti szakaszon úgy alakítják ki a parkolást, hogy az autósoknak ne kelljen keresztülhajtaniuk a kerékpársávon, ezzel csökkentve a kerékpárosokkal való konfliktusok esélyét.

A BKK szerint a tervezésnél fontos szempont volt a korábbi mozgáskorlátozott parkolóhely megtartása, ehhez azonban a hagyományos parkolóknál nagyobb helyre van szükség. Ezért egy 7 méter hosszú és 3,6 méter széles parkolóhelyet alakítanak ki, amelyet a többi parkolóval együtt a forgalomtól elzárt biztonsági sáv vesz majd körül. A járdaszegélyt is lesüllyesztik, hogy a kerekesszékkel közlekedők akadálymentesen juthassanak fel a járdára. A társaság hangsúlyozta, hogy a terveket rehabilitációs szakmérnök bevonásával készítették. Szerintük a megoldás nem számít különlegesnek: hasonló elven működik a József körúti kialakítás, és ilyen készül a ferencvárosi Mester utcában is.