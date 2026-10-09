Trump: A Fehér Ház ellenségnek tekinti azt, aki mesterséges intelligenciának nevezi a szuperintelligenciát

Donald Trump kiposztolta a Truth Socialre, hogy aki továbbra is mesterséges intelligenciának nevezi a szuperintelligenciát, azt a Fehér Ház ellenségnek tekinti.

Az amerikai elnök szeptember végén, egy elnöki rendelettel nevezte át szuperintelligenciának a mesterséges intelligenciát. A lépéssel pozitívan akarta keretezni a villámgyors fejlődése miatt sokak által veszélyesnek tartott technológiát.

Donald Trump Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Trump a mesterséges intelligencia korlátozására irányuló felhívásokat eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyta. Amikor nemrég milliárdos cégvezetőkkel találkozott a Fehér Házban, összességében pozitívnak és a gazdasági növekedés, valamint a nemzetbiztonság szempontjából nélkülözhetetlennek nevezte a technológiát.

Az elnök nyomására az iparág egyes szereplői már el is kezdték használni a szuperintelligencia kifejezést. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere például múlt héten jelentette be, hogy SpaceXAI-ról SpaceCSI-ra nevezi át a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégét.

Trump második elnöki ciklusában már átnevezte a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre, az Ontario-tavat Amerika-tóra, az Egyesült Államok legmagasabb hegycsúcsát, a Denalit pedig visszanevezte McKinley-csúcsra.