Zelenszkij szerint nyilvánvaló gyengeség, hogy Trump olajvásárlásról állapodott meg Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bírálta a Moszkva és Washington közötti megállapodást, amelynek értelmében Oroszország gázolajat szállít az Egyesült Államoknak, mondván, hogy ez „beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni”.

„Oroszország további terrort és gazságot fog finanszírozni a gázolaj árából. Megengedni Oroszországnak, hogy kőolajipari termékeket adjon el, nem más, mint beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni, nem pedig folytatni. Amire szükség van, az az Oroszországgal folyó konfliktus kölcsönös alapon történő enyhítése” - írta az ukrán elnök a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Zelenszkij nyilvánvaló gyengeségnek minősítette az Oroszország elleni szankciók könnyítését, és figyelmeztetett, hogy Moszkva ezután még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.

Donald Trump amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel több százezer tonna gázolaj szállításáról az amerikai és a világpiacra. Washington ennek érdekében átmenetileg, 2027 áprilisáig felfüggeszti az orosz kőolajipari termékeket sújtó korlátozásokat. Energetikai szakértők rámutattak, hogy a Trump által bejelentett szállítás csak kis részét teszi ki a globális gázolajkeresletnek, így aligha lesz jelentős befolyással az árakra. Az üzemanyagárak világszerte emelkedtek az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt. (MTI)