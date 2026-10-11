Donald Trump fontolgatja, hogy beavatkozzanak a szaúdi-húti konfliktusba

Szaúd-Arábia vasárnap meghosszabbította a rijádi Halid király, az ország fő nemzetközi repülőterének lezárását az Irán által támogatott jemeni húti lázadócsoport rakétatámadása után. A szombati csapásban 12 ember életét vesztette, 309 pedig megsérült. Szaúdi források szerint a halottak között volt négy szaúdi állampolgár, két bangladesi állampolgár, egy palesztin, egy amerikai állampolgár, egy egyiptomi, egy jordániai, egy szíriai és egy szudáni.

Az eset után Donald Trump amerikai elnök fontos kijelentést kett a konfliktussal kapcsolatban. Azt mondta, fontolgatja, hogy az Egyesült Államok csatlakozik-e a lázadók elleni szaúdi csapásokhoz.

Azt mondta, beszélni tervez Mohammed bin Szalmán trónörökössel. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat-e, Trump azt válaszolta: „Majd kiderül.” A Politico cikke szerint egy ilyen forgatókönyv arra késztetheti a hútikat, hogy lezárják a Báb el-Mandeb szorost, elzárva ezzel a Perzsa-öböl után a Vörös-tengeri hajóforgalmat is.

Lelkes húti harcosok demonstrációja 2026 júliusában. Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Miközben a hútik arról számoltak be, hogy két légicsapás is érte Jemen fővárosát, Szanaát, amiért Szaúd-Arábiát tették felelőssé. A lázadók ezután kijelentették, hogy ezentúl Szaúd-Arábi repülőterei támadási célpontok lesznek. Jahja Szári dandártábornok, a csoport katonai szóvivője arra kért mindenkit, hogy „vegyék komolyan a figyelmeztetéseinket”.

A húti támadások mélyen Szaúd-Arábia területén azért szaporodtak meg, mert eközben a szaúdiak által támogatott jemeni kormányerők nagyszabású offenzívát indítottak a lázadó csoport ellen. Egészen a közelmúltig a hútik nagyrészt kimaradtak az iráni háborúból. Most a lázadók eszközt jelentenek Teherán számára, hogy nyomást gyakoroljanak Szaúd-Arábiára, egy kulcsfontosságú amerikai szövetségesre a térségben. (Politico, CNBC)