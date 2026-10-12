1569 névvel bővült az EU Oroszország elleni új szankciós listája

Jóváhagyták a tagországok külügyminiszterei luxembourgi tanácsülésükön az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját - jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn.

Kallas közölte: ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. „Nagymértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg” - fogalmazott, majd hozzátette: „Európa ismét egységet mutat”.

Az uniós tanács közleménye szerint a szankciós listára főként az orosz hadsereghez és hadiiparhoz köthető emberek és szervezetek - utóbbiak több mint a fele a ballisztikus rakéták gyártási láncához kapcsolódik -, valamint az orosz választási bizottság 77 tagja került fel.

„Válaszul Oroszország Ukrajnával szembeni folyamatos és eszkalálódó agressziójára, különösen a közelmúltbeli brutális katonai hadjáratára, amely szándékosan polgári infrastruktúrát vett célba és súlyos szenvedést okozott a polgári lakosságnak, az Európai Unió Tanácsa korlátozó intézkedéseket fogadott el az orosz hadiipari komplexumhoz tartozó 1569 emberrel és szervezettel szemben” - fogalmaztak. A hétfőn elfogadott lista 826 orosz vállalatot és az e vállalatok élén álló 743 vezetőt tartalmaz.

Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

A lépéssel mintegy 4600-ra emelkedett azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújt. A szankcionált vállalatok együttesen legalább 20 milliárd eurós éves forgalmat bonyolítanak le, és több mint 250 ezer embert foglalkoztatnak - írták. A listán szereplő vállalatok kulcsfontosságú alkatrészeket szállítanak Oroszország fegyverrendszereihez, köztük rakétákhoz, pilóta nélküli légi járművekhez (UAV-khoz) és repülőgépekhez.

Az orosz választási bizottság tagjainak jegyzékbe vételét pedig az indokolta, hogy az érintettek részt vettek a szeptemberben tartott „színlelt orosz választások” megszervezésében Ukrajna Oroszország által ideiglenesen és jogellenesen megszállt területein - szólt az indoklás (az orosz választások hátteréről itt írtunk bővebben, az eredményről pedig itt lehet olvasni).

A jegyzékbe vettek között szerepel továbbá az a 74 jelölt is, akik különböző pártok színeiben indultak a választásokon Ukrajna megszállt területein. Azáltal, hogy indultak az orosz Állami Duma választásán, az érintettek aktívan hozzájárultak ahhoz a törekvéshez, hogy legitimálják Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és fenntartsák az ukrán területek orosz megszállását - írták. A hétfői jegyzékbe vételeket Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető tevékenységekkel szembeni uniós korlátozó intézkedések keretében hozták meg - tették hozzá. (MTI)