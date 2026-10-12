Elhárult egy akadály a HUN-REN megújulása elől: távozik az elnök és a vezérigazgató

Október 21-én távozik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat éléről Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató – közölte hétfőn a kutatóhálózat. Mindketten közös megegyezéssel fejezik be munkájukat, Gulyás az Irányító Testületből is távozik. Az új elnök október 22-től Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz, akit a kormány javaslatára választott meg az Irányító Testület.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke és Bódis László, a KIM innovációért felelős helyettes államtitkára 2025. szeptember 2-án Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A vezetőváltás nem előzmény nélküli: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korábban nyilvánosan felszólította Gulyást és Jakabot a lemondásra. A miniszter a kutatóhálózat vezetőivel, munkatársaival és a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) folytatott egyeztetések után arra jutott, hogy a jelenlegi vezetéssel nem lehet megújítani a kutatóhálózatot és feloldani a kialakult feszültségeket. Tanács szorgalmazta, hogy mindketten távozzanak, és átmeneti vezetés vegye át a helyüket.

Stipsicz megbízatása ennek megfelelően átmeneti lesz: a HUN-REN működését szabályozó jogszabályok tervezett módosításáig, illetve addig vezeti a hálózatot, amíg pályázaton ki nem választják az új elnököt. A kormány célja, hogy átalakítsa a kutatóhálózat működését. Tanács és Pósfai Mihály, az MTA elnöke korábban egyetértett abban, hogy az egységes kutatóhálózatnak az Akadémián belül lenne a helye. Az erről szóló egyeztetések már megkezdődtek, a tervezett átalakításhoz törvénymódosításokra is szükség lesz.

A HUN-REN 2019-ben került ki az MTA irányítása alól, 2025 októberében pedig önálló, sajátos jogállású szervezetté alakult. Gulyás Balázs 2023 májusa, Jakab Roland 2023 júliusa óta vett részt a hálózat vezetésében. A HUN-REN mostani közleményében méltatta munkájukat, külön kiemelve a kutatóhálózat átszervezését és a finanszírozás növelését. A szervezet éves állami támogatása 2024 és 2026 között 40 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, tavaly decemberben pedig 25 évre szóló finanszírozási keretmegállapodást kötöttek a kormánnyal.