Eljárást indított a versenyhivatal a Déli Körvasút ügyében

Eljárást indít a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Déli Körvasút beruházásával kapcsolatban az uniós források elvesztésének kockázata miatt – közölte hétfőn a hatóság. A GVH ugyanakkor hangsúlyozta, hogy korábban sem a magyar állami szervektől, sem az uniós intézményektől nem kapott konkrét jelzést az ügyben. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tervezett versenyhivatali bejelentéséről is csak a sajtóból értesültek, hivatalos megkeresés egyelőre nem érkezett hozzájuk.

Mészáros Lőrinc és Sárváry István, a V-Híd Csoport kirúgott vezérigazgatója. Fotó: V-Híd Zrt.

A közlemény előzménye, hogy Vitézy pénteken bejelentette: a kormány leállítja a Déli Körvasút építését, és felmondja a kivitelező V-Híddal kötött szerződést. Az Európai Számvevőszék vizsgálata ugyanis arra jutott, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető vállalat a közbeszerzés során összejátszhatott egy tervezőcéggel, és olyan bizalmas információkhoz jutott, amelyek tisztességtelen versenyelőnyt biztosítottak számára. Az Európai Bizottság szeptemberben arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy a szabálytalanságok miatt a beruházás ebben a formában elveszíti a mintegy 320 milliárd forintos uniós támogatását.

Bár az Európai Számvevőszék már januárban jelezte a problémákat, az akkori Orbán-kormány nem hozta nyilvánosságra a megállapításokat, és feljelentést sem tett. Vitézy szerint a magyar Állami Számvevőszék sem lépett az ügyben. A miniszter pénteki sajtótájékoztatóján a GVH-t is bírálta, amiért az elmúlt öt évben nem vizsgálta a V-Híd és a tervezőcég kapcsolatát. Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva ismét Rigó Csaba GVH-elnök távozását sürgette.

A versenyhivatal mostani közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a közbeszerzési törvény szerint az ajánlatkérőnek kötelessége jelezni a GVH-nak, ha egy tenderen tiltott összejátszásra utaló körülményeket észlel. A hivatal szerint ilyen jelzés korábban nem érkezett. Azt is hangsúlyozták, hogy a kartellvizsgálatok eredményességét veszélyeztetheti az ügyek idő előtti nyilvánosságra kerülése, mert az érintett cégek eltüntethetik a bizonyítékokat. Ezért a GVH általában nem ad tájékoztatást a folyamatban lévő kartellügyekről, amelyekben akár bírói engedéllyel végrehajtott helyszíni rajtaütéseket is tarthat.

A Déli Körvasút leállítása közben komoly pénzügyi és műszaki kérdéseket vet fel. Vitézy szerint a magyar államot legalább 50-100 milliárd forintos kár érhette, és az is kérdés, hogy a V-Híd el tud-e számolni a nála lévő, elvileg még fel nem használt 57 milliárd forintos előleggel. A miniszter büntetőfeljelentést is bejelentett, a V-Hidat pedig kizárták azokból a folyamatban lévő vasúti projektekből, amelyek előkészítésében az érintett tervezőcég-csoport részt vett. A beruházást újra kell tendereztetni, ami Vitézy szerint jóval több időt vesz igénybe néhány hónapnál.

Több száz tonnás vasúti hidat emelnek ki a Déli Körvasút fejlesztésének szakaszán a XI. kerületi Bartók Béla úton 2026. július 4-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A GVH a kormánytól elvileg független hatóság, amelynek egyik legfontosabb feladata a piaci verseny védelme és a vállalatok közötti tiltott összejátszások felderítése. A hivatalt továbbra is a korábbi Fidesz-kormány által kinevezett Rigó Csaba vezeti, akinek leváltását Magyar Péter már a választások után követelte. A G7 korábban arról számolt be, hogy a GVH-nál hónapok óta súlyos belső konfliktusok nehezítik a munkát, és a hivatal több vezetője is fellépett Rigóval szemben. A lap szerint a kormány a versenyhatóság átszervezését, akár más intézménnyel való összevonását is mérlegeli.

A GVH közlése szerint jelenleg 22 kartellügyben folytat eljárást, amelyek mintegy 1800 közbeszerzést és több mint 250 vállalkozást érintenek. Tavaly három nagy kartellügyben összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabtak ki, idén pedig eddig hat új eljárást indítottak.