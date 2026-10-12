Elutasította az ügyészség Matolcsy Györgyék panaszait az Erste-ügyben

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A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség megvizsgálta és elutasította a gyanúsítások, kutatások és lefoglalások elleni panaszokat – közölte a Fővárosi Főügyészség. A hivatali visszaélés miatt indult nyomozásban hét embert, köztük Matolcsy György volt jegybankelnököt hallgatták ki gyanúsítottként. Közülük hatan a gyanúsítás, öten pedig a házkutatások és lefoglalások ellen emeltek panaszt. Az ügyészség valamennyi panaszt alaptalannak találta.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az ügyészség szerint a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok, köztük tanúvallomások és dokumentumok megalapozták a gyanúsításokat, a házkutatásokra és lefoglalásokra pedig törvényesen került sor. Hozzátették, hogy a történtek teljes körű tisztázása és a gyanúsítottak védekezésének ellenőrzése még a nyomozás feladata. A házkutatásokkal szemben továbbra is van lehetőség bírósághoz fordulni.

A nyomozás azután indult, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett egy 2023-as ügy miatt. A gyanú szerint a jegybank bankfelügyeleti vezetői utasításra visszaéltek a hatáskörükkel, és nyomást gyakoroltak az osztrák tulajdonú Erste Bank magyarországi leányvállalatára. Ezzel azt akarták elérni, hogy az Erste Group egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon a tisztségéről, ami a nyomozók szerint meg is történt.

Az ügyet Simor András korábbi jegybankelnök áprilisi nyilatkozata robbantotta ki. Simor azt állította, hogy 2023-ban az MNB egyik alelnöke behívatta az Erste Bank Magyarország vezérigazgatóját, és közölte vele: amíg Simor a bécsi Erste Group felügyelőbizottságának tagja, a jegybanki felügyelet különösen szigorúan és kellemetlenül fog eljárni a magyar bankkal szemben. Simor nyilatkozata után az MNB belső vizsgálatot indított, amely lényegében alátámasztotta az állításait, majd feljelentést tett.

A Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember 22-én hét embert hallgatott ki gyanúsítottként, köztük Matolcsy Györgyöt. A nyomozók mindegyiküknél házkutatást tartottak, és adatokat mentettek le az elektronikus eszközeikről. Matolcsy később közleményben tudatta, hogy nem fogadja el a gyanúsítást, és panasszal élt ellene. Az ügyről saját YouTube-csatornáján videót is közzétett.

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