Republikánus szenátorok is Trump ellen fordultak a Putyinnal kötött dízelmegállapodás miatt

Négy republikánus és két demokrata szenátor közös nyilatkozatban szólította fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy haladéktalanul álljon el az Oroszországgal kötött dízelmegállapodástól – írja az AP. A törvényhozók szerint Trump döntése szembemegy az amerikai szankciós politikával, ráadásul a kormány a törvényi előírások ellenére nem egyeztetett a Kongresszussal.

„Az Egyesült Államok nem dobhat pénzügyi mentőövet Putyinnak, miközben Oroszország továbbra is ukrán civileket gyilkol”

– írták.

Donald Trump. Fotó: AARON SCHWARTZ/Getty Images via AFP

Trump pénteken jelentette be, hogy telefonon megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízel amerikai és világpiaci szállításáról. A megállapodás szerint Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt szállítana, novemberben további 500 ezer tonnát, majd újabb egymillió tonnát. Trump az elszálló üzemanyagárak letörésével indokolta a lépést, az amerikai pénzügyminisztérium pedig ideiglenesen engedélyezte az orosz dízel világpiaci értékesítését.

A tiltakozó szenátorok szerint a megállapodás sértheti a 2022-ben elfogadott törvényt, amely megtiltotta az orosz energiahordozók importját az Egyesült Államokba. Ráadásul a Kongresszus néhány hete újabb szankciókról döntött, hogy visszafogja az Ukrajna elleni háborút finanszírozó orosz energiabevételeket. Az egyik aláíró, Thom Tillis republikánus szenátor szerint megalapozottan felvethető, hogy Trump törvényt sértene a megállapodás végrehajtásával. „Oroszország az agresszor, és Oroszország vethet véget a háborúnak azzal, hogy kivonul a megszállt területekről” – mondta.

Energetikai szakértők szerint az orosz dízel várhatóan alig csökkenti majd az amerikai üzemanyagárakat. Richard Nephew, a Columbia Egyetem kutatója szerint a megállapodásban szereplő teljes mennyiség kevesebb lehet az Egyesült Államok egynapi dízelfogyasztásánál. Úgy véli, a megállapodásból Oroszország és Irán többet profitálhat, mint az Egyesült Államok: Moszkva számára ugyanis jelentős rést üt az eddigi szankciós rendszeren.