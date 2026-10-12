Republikánus szenátorok is Trump ellen fordultak a Putyinnal kötött dízelmegállapodás miatt

Négy republikánus és két demokrata szenátor közös nyilatkozatban szólította fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy haladéktalanul álljon el az Oroszországgal kötött dízelmegállapodástól – írja az AP. A törvényhozók szerint Trump döntése szembemegy az amerikai szankciós politikával, ráadásul a kormány a törvényi előírások ellenére nem egyeztetett a Kongresszussal.
„Az Egyesült Államok nem dobhat pénzügyi mentőövet Putyinnak, miközben Oroszország továbbra is ukrán civileket gyilkol”
– írták.
Trump pénteken jelentette be, hogy telefonon megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízel amerikai és világpiaci szállításáról. A megállapodás szerint Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt szállítana, novemberben további 500 ezer tonnát, majd újabb egymillió tonnát. Trump az elszálló üzemanyagárak letörésével indokolta a lépést, az amerikai pénzügyminisztérium pedig ideiglenesen engedélyezte az orosz dízel világpiaci értékesítését.
A tiltakozó szenátorok szerint a megállapodás sértheti a 2022-ben elfogadott törvényt, amely megtiltotta az orosz energiahordozók importját az Egyesült Államokba. Ráadásul a Kongresszus néhány hete újabb szankciókról döntött, hogy visszafogja az Ukrajna elleni háborút finanszírozó orosz energiabevételeket. Az egyik aláíró, Thom Tillis republikánus szenátor szerint megalapozottan felvethető, hogy Trump törvényt sértene a megállapodás végrehajtásával. „Oroszország az agresszor, és Oroszország vethet véget a háborúnak azzal, hogy kivonul a megszállt területekről” – mondta.
Energetikai szakértők szerint az orosz dízel várhatóan alig csökkenti majd az amerikai üzemanyagárakat. Richard Nephew, a Columbia Egyetem kutatója szerint a megállapodásban szereplő teljes mennyiség kevesebb lehet az Egyesült Államok egynapi dízelfogyasztásánál. Úgy véli, a megállapodásból Oroszország és Irán többet profitálhat, mint az Egyesült Államok: Moszkva számára ugyanis jelentős rést üt az eddigi szankciós rendszeren.
Az orosz olaj kereskedelmét évek óta szankciókkal korlátozták. Az amerikai elnök így törné le az iráni háború miatt elszállt üzemanyagárakat.
Az üzletet büszkén jelentette be az amerikai elnök, az ukránok vezetője szerint Moszkva ezután még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.