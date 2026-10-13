Három tényfeltáró bizottságban is felmerült, hogy meg kellene hallgatni Orbán Viktort, de eddig még egyszer sem sikerült elérni, hogy ez tényleg meg is történjen

POLITIKA

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„Novák Előd úgy szavazott, hogy Orbán Viktort ne hívják be. Én máshogy szavaztam volna” – mondta hétfőn az Országházban a napirend előtti felszólalásában Toroczkai László. A Mi Hazánk elnöke. A politikus arra reagált, hogy pénteken párttársa akadályozta meg – a korábbi kormánypártok képviselőivel közösen –, hogy a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság beidézze Orbán Viktor volt miniszterelnököt. Novák akkor azt mondta, Orbán meghallgatása szakmailag még nem indokolt, csak akkor látná értelmét, ha a többi tanú konkrét vádat fogalmazna meg vele szemben.

Ezt a Tisza meglehetősen zokon vette: napirend előtt Magyar Péter is odaszúrt a pártnak, amelyet a Fidesz „oldalkocsijának” titulált, Gyöngyösi István képviselő pedig a Facebookon egy Toroczkait ábrázoló fotóval illusztrálva kritizálta a szélsőjobboldali pártot. Ő azt írta: „Ma a Mi Hazánk szavazatával mentette meg a Fidesz Orbán Viktort attól, hogy be kelljen számolnia a bicskei ped*filsegédnek adott kegyelemről. A bűnöket nem lehet örökké a szőnyeg alá söpörni…”

Novák Előd a Parlamentben, amikor Toroczkai arról beszélt, hogy máshogy szavazott volna Orbán Viktor behívásáról

Kik és mikor szavazták le Orbán meghallgatását?

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