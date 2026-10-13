Karácsony Gergely bocsánatot kért a kerületi polgármesterektől

„Elnézést kérek, amiért az utolsó pillanatban szóltam, és valakinek nem is tudtam szólni” – mondta Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról, hogy miért nem vonta be a kerületek polgármestereit a kormánnyal folytatott tárgyalások előzetes egyeztetéseibe. Ahogy arról beszámoltunk, komoly feszültség alakult ki a főpolgármester és a fővárosi kerületek vezetői között a megállapodás miatt. Leginkább azt sérelmezik a polgármesterek, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan marad, miközben a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket.

Arról, hogy miért az utolsó pillanatban szólt a parkolást érintő pontról a kerületi vezetőknek, Karácsony azt mondta, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülése előtti napon még ő sem ismerte a megállapodásnak ezt a részét. Azt nem árulta el, kinek az ötletére került be ez a pont a tervezetbe.

Karácsony szerint mindenki egyetért azzal, hogy egységesítsék a parkolási rendszert. Úgy véli, aránytalanul drága a 13 különböző parkolási rendszer működtetése, és a parkolási bevételek többségét elköltik a működésre, miközben egy hatékonyabb rendszerrel évente meg lehetne spórolni 10 milliárd forintot.

Ahhoz, hogy kiderüljön, hogyan kompenzálják a kerületeket a kiesett parkolási pénzek miatt, előbb tudni kellene, mi a kormány terve a szolidaritási hozzájárulás mérséklésével. Ugyanakkor arra is utalt, hogy az így kieső bevételek nem is olyan nagy összegek.

„A hiányolt 1-1,5 milliárd forint annyira jelentős, hogy majdnem eléri a költségvetésük 2 százalékát. Túlzónak érzem a reakciókat. Ezek a kerületek Magyarország leggazdagabb önkormányzatai” – mondta.

Később azt mondta, sokszor érvek helyett, érzelmi felindultságból tettek rá személyeskedő megjegyzéseket a polgármestertársai. Szerinte a kerületi vezetők azt is adottnak vették, hogy nem fogják kompenzálni őket. A megállapodás egyik leghangosabb kritikusa, Pikó András VIII. kerületi polgármester felvetéseire Karácsony úgy reagált: egy új, arányosabb rendszer Józsefvárosnak is több pénzt hozna, mint amit a parkolásból beszedtek.

Hogy végső soron ki örülhet annak, hogy megállapodott a kormány és a főváros, azt ebben a cikkben firtattuk, a polgármesterek és a főpolgármester közti feszültséget pedig ebben a videóban mutattuk be: