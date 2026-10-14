A Századvég Rogánnak készített belső lájkbajnoksága hétről hétre azt hozta ki, hogy a Gond-olkodó a legvirálisabb ellenzéki oldal

INTERNET

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Jóval azelőtt, hogy Magyar Péter kormányzására ráragadt volna az „influenszer” jelző, a kampányban nagyjából egyetértés volt a fideszes képviselők, publicisták és elemzők között abban, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje uralja a közösségi médiát. Hogy miért, arra jóval változatosabb magyarázatok születtek. Előkerült, hogy a Tisza egyik EP-képviselője korábban a Metánál dolgozott, így utólag meghackelhette a számokat, és az is, hogy Brüsszel ráparancsolt a techcégekre, hogy tekerjék fel a tiszás posztok elérését.

A választások előtt a Magyar Nemzet és a Mandiner több cikkben foglalkozott azzal, hogy „a Tisza-vezér” Facebook-lájkokban „állva hagyja Donald Trumpot, Barack Obamát, Taylor Swiftet, de még Cristiano Ronaldót is” – és arra jutottak, hogy ezzel valami nem stimmelhet.

Utólag már látszik, hogy ebben korántsem volt akkora egyetértés a kormánypárti oldalon. Az Orbán-kormány első számú kutatóintézetének számító Századvég ugyanis különutas stratégiát választott: ahelyett, hogy megpróbált volna magyarázatot találni a jelenségre – vagy egyáltalán tudomást venni róla –, úgy vágta át a problémát, hogy Magyar Péter facebookos tevékenységét egyszerűen figyelmen kívül hagyta.

Legalábbis ez derül ki azokból a szerkesztőségünkhöz közérdekű adatigénylés révén eljutott közösségimédiatrend-elemzésekből és az összefoglaló tanulmányból, amelyeket a Századvég a választás előtt két hónappal, 2026. január 19. és február 20. között készített a Miniszterelnöki Kabinetirodának.

A lájkbajnokságnak is nevezhető belső anyagokban a Századvég hétről hétre arra jutott, hogy a politikai közbeszéd 86,7 százalékának otthont adó Facebookon a legvirálisabb ellenzéki oldal nem más, mint a – dobpergés – 224 ezer követővel rendelkező Gond-olkodó. (Aki nem ismerné: a Gond-olkodó egy híraggregátor oldal, ami jellemzően a Valódi Hír nevű weboldal közbeiktatásával a DK-s Nyugati Fény cikkeit közli újra). Ez olyan oldalakat utasított maga mögé a nem fideszes térfélről, mint a Telex, a 24.hu, a HVG vagy a Nyugati Fény, miközben a minden más számítás – például a telexes Lájkbajnokság – alapján hasító Magyar Péter oldala a századvéges elemzésekben fel sem fért a „legaktívabb és legnagyobb hatású politikai tartalomgyártók” top 15-ös listájára.

Virális oldalak a Facebookon. Aktuális közéleti, politikai témák online megjelenéseinek dinamikája – 02. hó, Századvég-tanulmány
Magukról állítják, hogy a „legnagyobb ellenzéki oldal", tehát biztosan igaz
Forrás: Facebook

Bár a Gond-olkodó teljesítményét látva jogosan gondolhatnánk, hogy a neten épp az ilyen szenzációhajhász, random emberek nyilvános posztjait is megosztó, gyászlájkokra hajtó oldal tud igazán tarolni, szúrópróbaszerű elemzésünkből azonban inkább az derült ki, hogy a Századvég valamit nagyon benézhetett.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
INTERNET tisza magyar péter Gold-olkodó tiktok facebook orbán viktor századvég Hortay Olivér
Kapcsolódó cikkek

A választás előtt darabra legtöbbet posztoló megafonos ül be a Fidesz-frakcióba

Napi átlagban 31-et posztolt márciusban, bírni fogja Hortay Olivér.

Szily László
POLITIKA

Kampánycsata a Facebookon – a tiszások feleannyit posztolnak, mint a fideszesek, mégis négyszer annyi reakciót kapnak

Megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon. Térképeinken látható, melyik választókerületben ki posztol többet, kinek a tartalmaira reagálnak az internetezők, és hol melyik tábor aktívabb.

Németh Dóra, Német Szilvi
Média

A Századvég márciusban letette Rogánék elé, hogy a nemzeti szégyen egyik fő építőköve a kormányzati politika

Egymilliárd forintot fizetett a kormány két olyan századvéges kutatásért, amiből ki lehetett olvasni, mekkora bajban vannak. Mindkettőhöz 60 ezer fős kutatás készült, és mindkét anyagot idén márciusban, bő egy hónappal a választás előtt adták le. A Századvég közösségimédia-elemzése viszont totális tévútnak tűnik, Magyar Péter Facebook-oldalát például nem vették bele a februári adatsorukba.

Windisch Judit
POLITIKA

Képviselő lesz Hortay Olivér, aki megafonosként furcsa Századvég-kutatásokkal támogatta meg a Fidesz üzeneteit a háborúról és a szankciókról

Az általa idézett kutatások ellentmondtak más felméréseknek, és olyan adatokat hasonlítottak össze, amiket valójában nem lehetett volna.

Fülöp Zsófia
Politika/gazdaság

Az Orbán-rendszerre volt egy csomó szavunk, de arra is van már jó pár, ahogy Magyar Péter csinálja

Hiperrealitás, hiperpolitika, ubikvitás, Új Őszinteség, cosplay, influenszerpolitika – egymással versengő fogalmak sora jelent meg Magyar Péter kormányzásának leírására. Egyelőre úgy tűnik, importálnunk kell hozzá a szavakat.

Német Szilvi
POLITIKA

Hann Endre gyorsan reagált Mráz Ágoston interjújára, szerinte a nézőpontos nyilvánosan elismerte, hogy hazudott a kampányban

Arra reflektált a Medián vezetője, hogy a bűnbánó Mráz elismerte: az utolsó napokban nem hittek a saját adataiknak sem, ami ezek szerint már nem a Fidesz, hanem a Tisza várható győzelmét mutatták.

Haszán Zoltán
POLITIKA