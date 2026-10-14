A Századvég Rogánnak készített belső lájkbajnoksága hétről hétre azt hozta ki, hogy a Gond-olkodó a legvirálisabb ellenzéki oldal

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Jóval azelőtt, hogy Magyar Péter kormányzására ráragadt volna az „influenszer” jelző, a kampányban nagyjából egyetértés volt a fideszes képviselők, publicisták és elemzők között abban, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje uralja a közösségi médiát. Hogy miért, arra jóval változatosabb magyarázatok születtek. Előkerült, hogy a Tisza egyik EP-képviselője korábban a Metánál dolgozott, így utólag meghackelhette a számokat, és az is, hogy Brüsszel ráparancsolt a techcégekre, hogy tekerjék fel a tiszás posztok elérését.

A választások előtt a Magyar Nemzet és a Mandiner több cikkben foglalkozott azzal, hogy „a Tisza-vezér” Facebook-lájkokban „állva hagyja Donald Trumpot, Barack Obamát, Taylor Swiftet, de még Cristiano Ronaldót is” – és arra jutottak, hogy ezzel valami nem stimmelhet.

Utólag már látszik, hogy ebben korántsem volt akkora egyetértés a kormánypárti oldalon. Az Orbán-kormány első számú kutatóintézetének számító Századvég ugyanis különutas stratégiát választott: ahelyett, hogy megpróbált volna magyarázatot találni a jelenségre – vagy egyáltalán tudomást venni róla –, úgy vágta át a problémát, hogy Magyar Péter facebookos tevékenységét egyszerűen figyelmen kívül hagyta.

Legalábbis ez derül ki azokból a szerkesztőségünkhöz közérdekű adatigénylés révén eljutott közösségimédiatrend-elemzésekből és az összefoglaló tanulmányból, amelyeket a Századvég a választás előtt két hónappal, 2026. január 19. és február 20. között készített a Miniszterelnöki Kabinetirodának.

A lájkbajnokságnak is nevezhető belső anyagokban a Századvég hétről hétre arra jutott, hogy a politikai közbeszéd 86,7 százalékának otthont adó Facebookon a legvirálisabb ellenzéki oldal nem más, mint a – dobpergés – 224 ezer követővel rendelkező Gond-olkodó. (Aki nem ismerné: a Gond-olkodó egy híraggregátor oldal, ami jellemzően a Valódi Hír nevű weboldal közbeiktatásával a DK-s Nyugati Fény cikkeit közli újra). Ez olyan oldalakat utasított maga mögé a nem fideszes térfélről, mint a Telex, a 24.hu, a HVG vagy a Nyugati Fény, miközben a minden más számítás – például a telexes Lájkbajnokság – alapján hasító Magyar Péter oldala a századvéges elemzésekben fel sem fért a „legaktívabb és legnagyobb hatású politikai tartalomgyártók” top 15-ös listájára.

Virális oldalak a Facebookon. Aktuális közéleti, politikai témák online megjelenéseinek dinamikája – 02. hó, Századvég-tanulmány

Magukról állítják, hogy a „legnagyobb ellenzéki oldal", tehát biztosan igaz Forrás: Facebook

Bár a Gond-olkodó teljesítményét látva jogosan gondolhatnánk, hogy a neten épp az ilyen szenzációhajhász, random emberek nyilvános posztjait is megosztó, gyászlájkokra hajtó oldal tud igazán tarolni, szúrópróbaszerű elemzésünkből azonban inkább az derült ki, hogy a Századvég valamit nagyon benézhetett.