300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás

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Szervezetten, számos ember bevonásával és hatalmas induló tőkével elcsaltak a költségvetésből 67 milliárd forintot egy gázkereskedelemre alapozott, majd elektronikai termékek fiktív kereskedelméről számlázó céghálózatban.

Két éve folyik a nyomozás, több mint negyven embert gyanúsítottak meg, két személy több mint másfél éve előzetesben van.

Egyikük csak az ügy gázpiaci fázisában, annak is csupán az engedélyeztetési eljárásában vett részt, amikor még a nyomozati iratok szerint sem történt bűncselekmény.

Közben a strómanokat beszervező, az ügy végső haszonhúzójához vagy haszonhúzóihoz talán kapcsolatot jelentő személyek szabadlábon vannak.

Az ügyben több mint 300 milliárd forint áramlott ki az országból szlovák, majd brit bankszámlákra. Tudomásunk szerint ennek hollétét a mai napig nem sikerült felderíteni, ahogy a végső haszonhúzó(k) személyéhez közelebb jutni sem.

Két éve, 2024 őszén indult nyomozás a gázkereskedelemmel összefüggő óriási áfacsalás miatt, a hatóságok tavaly januárban adtak hivatalos tájékoztatást az ügyről. Addigra már megjelent a cikkünk az idén áprilisban meg is szűnt Hetzig Trade Kft.-ről, ami fennállásának nagyjából tizennyolc hónapja alatt pótlékokkal és kamatokkal együtt mintegy 5,764 milliárd forintnyi adósságot halmozott fel a magyar állam felé. És ami egy nagyszabású, komplex céghálózat része volt, melyben gázimportőrök és strómanok nevén futó, minimális jegyzett tőkével alapított, „dobható” kft.-k (ilyen volt a Hetzig is) importáltak és értékesítettek hatalmas mennyiségben gázt, majd elektronikai termékvásárlásról szóló fiktív számlákkal eltüntették a pénzt, és adósak maradtak a költségvetésnek az áfával is. Az egész jól szervezett akciót hatalmas tőkével és szervezési, kapcsolati erőforrással kellett elkezdeni, de végeredményben hatalmas volt a haszna is.

A korábban megjelent információkat mostanra lapunknak is megerősítették: eszerint 67 milliárd forintnyi forgalmi adót bukhatott a költségvetés. Megtudtuk azt is, ami eddig nem jelent meg a nyilvánosságban: a nyomozati iratok szerint a hatalmas csalással mindent összeadva nagyjából 300 milliárd forint áramolhatott ki az országból.

A pénznek két éve bottal ütik a nyomát a magyar hatóságok, a 2024 nyarán indult nyomozás a 2025 eleji meggyanúsítások és letartóztatások óta lényegében alig haladt előre. Bár látszólag előrelépést jelent, hogy az ügyészség néha bejelenti a gyanúsítottak számának növekedését – az ügy kezdetén nagyjából harminc gyanúsított volt, ami 41-re nőtt a legutolsó hírek szerint –, az ügy érdemi részéhez forrásaink szerint semmivel sem kerültek közelebb. Az eljárásnak és az egész ügy hatósági tálalásának számos furcsasága van, ezekről beszéltek a hazai gázpiacot, illetve a konkrét esetet, annak egyes részeit ismerő forrásaink. Emellett sikerült felvennünk a kapcsolatot a tavaly január óta előzetes letartóztatásban lévő két gyanúsított egyikével, L. Péterrel, akinek ügyvédje, Kálmándy László közvetítésével kérdéseket is feltehettünk.