300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás

Két éve, 2024 őszén indult nyomozás a gázkereskedelemmel összefüggő óriási áfacsalás miatt, a hatóságok tavaly januárban adtak hivatalos tájékoztatást az ügyről. Addigra már megjelent a cikkünk az idén áprilisban meg is szűnt Hetzig Trade Kft.-ről, ami fennállásának nagyjából tizennyolc hónapja alatt pótlékokkal és kamatokkal együtt mintegy 5,764 milliárd forintnyi adósságot halmozott fel a magyar állam felé. És ami egy nagyszabású, komplex céghálózat része volt, melyben gázimportőrök és strómanok nevén futó, minimális jegyzett tőkével alapított, „dobható” kft.-k (ilyen volt a Hetzig is) importáltak és értékesítettek hatalmas mennyiségben gázt, majd elektronikai termékvásárlásról szóló fiktív számlákkal eltüntették a pénzt, és adósak maradtak a költségvetésnek az áfával is. Az egész jól szervezett akciót hatalmas tőkével és szervezési, kapcsolati erőforrással kellett elkezdeni, de végeredményben hatalmas volt a haszna is.
A korábban megjelent információkat mostanra lapunknak is megerősítették: eszerint 67 milliárd forintnyi forgalmi adót bukhatott a költségvetés. Megtudtuk azt is, ami eddig nem jelent meg a nyilvánosságban: a nyomozati iratok szerint a hatalmas csalással mindent összeadva nagyjából 300 milliárd forint áramolhatott ki az országból.
A pénznek két éve bottal ütik a nyomát a magyar hatóságok, a 2024 nyarán indult nyomozás a 2025 eleji meggyanúsítások és letartóztatások óta lényegében alig haladt előre. Bár látszólag előrelépést jelent, hogy az ügyészség néha bejelenti a gyanúsítottak számának növekedését – az ügy kezdetén nagyjából harminc gyanúsított volt, ami 41-re nőtt a legutolsó hírek szerint –, az ügy érdemi részéhez forrásaink szerint semmivel sem kerültek közelebb. Az eljárásnak és az egész ügy hatósági tálalásának számos furcsasága van, ezekről beszéltek a hazai gázpiacot, illetve a konkrét esetet, annak egyes részeit ismerő forrásaink. Emellett sikerült felvennünk a kapcsolatot a tavaly január óta előzetes letartóztatásban lévő két gyanúsított egyikével, L. Péterrel, akinek ügyvédje, Kálmándy László közvetítésével kérdéseket is feltehettünk.
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Egy lengyel külváros panelházában él az a Slawomir Hetzig, akinek 2023-ban alapított, százmilliós tőkéjű magyar cégétől 5,8 milliárdot követel a NAV. Az adóhivatal legújabb feketelistáján 19 cég szerepel összesen 16 milliárd forintnyi köztartozással.
Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam?
A lengyel Slawomir Hetzig bádogos, aki az apja szerint szinte semmit nem csinál önállóan. A nyugdíjas férfi szerint a fia tényleg járt Magyarországon néhány éve, Londonban viszont nem, pedig elvileg ott is van cége.
Sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett. Az ügyben már 35 gyanúsított ellen indult eljárás, ketten letartóztatásban vannak.