300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriáscsalással, két év alatt alig haladt előre a nyomozás

gazdaság

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  • Szervezetten, számos ember bevonásával és hatalmas induló tőkével elcsaltak a költségvetésből 67 milliárd forintot egy gázkereskedelemre alapozott, majd elektronikai termékek fiktív kereskedelméről számlázó céghálózatban.
  • Két éve folyik a nyomozás, több mint negyven embert gyanúsítottak meg, két személy több mint másfél éve előzetesben van.
  • Egyikük csak az ügy gázpiaci fázisában, annak is csupán az engedélyeztetési eljárásában vett részt, amikor még a nyomozati iratok szerint sem történt bűncselekmény.
  • Közben a strómanokat beszervező, az ügy végső haszonhúzójához vagy haszonhúzóihoz talán kapcsolatot jelentő személyek szabadlábon vannak.
  • Az ügyben több mint 300 milliárd forint áramlott ki az országból szlovák, majd brit bankszámlákra. Tudomásunk szerint ennek hollétét a mai napig nem sikerült felderíteni, ahogy a végső haszonhúzó(k) személyéhez közelebb jutni sem.

Két éve, 2024 őszén indult nyomozás a gázkereskedelemmel összefüggő óriási áfacsalás miatt, a hatóságok tavaly januárban adtak hivatalos tájékoztatást az ügyről. Addigra már megjelent a cikkünk az idén áprilisban meg is szűnt Hetzig Trade Kft.-ről, ami fennállásának nagyjából tizennyolc hónapja alatt pótlékokkal és kamatokkal együtt mintegy 5,764 milliárd forintnyi adósságot halmozott fel a magyar állam felé. És ami egy nagyszabású, komplex céghálózat része volt, melyben gázimportőrök és strómanok nevén futó, minimális jegyzett tőkével alapított, „dobható” kft.-k (ilyen volt a Hetzig is) importáltak és értékesítettek hatalmas mennyiségben gázt, majd elektronikai termékvásárlásról szóló fiktív számlákkal eltüntették a pénzt, és adósak maradtak a költségvetésnek az áfával is. Az egész jól szervezett akciót hatalmas tőkével és szervezési, kapcsolati erőforrással kellett elkezdeni, de végeredményben hatalmas volt a haszna is.

A korábban megjelent információkat mostanra lapunknak is megerősítették: eszerint 67 milliárd forintnyi forgalmi adót bukhatott a költségvetés. Megtudtuk azt is, ami eddig nem jelent meg a nyilvánosságban: a nyomozati iratok szerint a hatalmas csalással mindent összeadva nagyjából 300 milliárd forint áramolhatott ki az országból.

A pénznek két éve bottal ütik a nyomát a magyar hatóságok, a 2024 nyarán indult nyomozás a 2025 eleji meggyanúsítások és letartóztatások óta lényegében alig haladt előre. Bár látszólag előrelépést jelent, hogy az ügyészség néha bejelenti a gyanúsítottak számának növekedését – az ügy kezdetén nagyjából harminc gyanúsított volt, ami 41-re nőtt a legutolsó hírek szerint –, az ügy érdemi részéhez forrásaink szerint semmivel sem kerültek közelebb. Az eljárásnak és az egész ügy hatósági tálalásának számos furcsasága van, ezekről beszéltek a hazai gázpiacot, illetve a konkrét esetet, annak egyes részeit ismerő forrásaink. Emellett sikerült felvennünk a kapcsolatot a tavaly január óta előzetes letartóztatásban lévő két gyanúsított egyikével, L. Péterrel, akinek ügyvédje, Kálmándy László közvetítésével kérdéseket is feltehettünk.

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gazdaság strómanozás stróman adócsalás gázmaffia gázkereskedelem bűnszövetkezet áfacsalás dobható cégek cégháló
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