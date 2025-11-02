Dohánygyár#6: Gázmaffia, körhintacsalások, és ami ciki lehet a NAV-nak

Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam? A Dohánygyár legújabb adásában Székely Saroltával és Haász Jánossal, a 444 gazdasági újságíróival jó sokat beszélünk fiktív cukrokról, megemlékezünk az Utolsó vacsoráról, és még az is kiderül, hogy mi az a fordított áfa, és mire jó.
Bővebben:
Olvasnivalók, időrendben:
Címlapkép: Kiss Bence/444
Egy lengyel külváros panelházában él az a Slawomir Hetzig, akinek 2023-ban alapított, százmilliós tőkéjű magyar cégétől 5,8 milliárdot követel a NAV. Az adóhivatal legújabb feketelistáján 19 cég szerepel összesen 16 milliárd forintnyi köztartozással.
Az adóhivatal szerint egy több mint száz vállalkozásból álló hálózat „közel 10 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek”. Egy kis szeletre fókuszálva megmutatjuk, hogyan működött a nagy egész, amely információink szerint a NAV által mondottnál több pénzt tüntethetett el.
Az adóhatóság legújabb listáján 15 olyan cég szerepel, ami legalább 100 milliós adótartozást halmozott fel az utóbbi negyedévben. Furcsa tulajdonosok, még furcsább lakcímek és székhelyek, költözködések, amelyek hátterében nagyszabású gázmaffia sejthető. Plusz csemege: egy őrző-védő cég, ami igazán NER-közelinek tűnik.
Sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett. Az ügyben már 35 gyanúsított ellen indult eljárás, ketten letartóztatásban vannak.
De mire idén január elsején az átírt áfaszabályok életbe léptek, az egyszerű trükkre épített bonyolult cégháló tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozott a költségvetésnek. Elmagyarázzuk, hogyan működött a láncolat, amely több, általunk beazonosított tagja ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult.