Dohánygyár#6: Gázmaffia, körhintacsalások, és ami ciki lehet a NAV-nak

podcast
Hogy néz ki egy tízmilliárdos nagyságrendű körhintacsalás? És mit tud ellene tenni az állam? A Dohánygyár legújabb adásában Székely Saroltával és Haász Jánossal, a 444 gazdasági újságíróival jó sokat beszélünk fiktív cukrokról, megemlékezünk az Utolsó vacsoráról, és még az is kiderül, hogy mi az a fordított áfa, és mire jó.

Bővebben:

  • 00:00 - János fellapozza negyedévenként a NAV feketelistáját. Jó dolgok szoktak kiesni belőle. Például a rejtélyes lengyel férfi, aki Magyarországra jött, és egy év alatt kilapátolt innen 1,9 milliárd forintot.
  • 02:09 - Beszéljünk kicsit az áfabevételekről.
  • 06:26 - Sokan csípik le a kifli csücskét? Hogyan tudja ezt megakadályozni az állam?
  • 09:06 - Hogy épül ki egy olyan céghálózat, ami milliárdokat tud kilapátolni a rendszerből? Ismerkedjünk meg a körhintacsalásokkal. Meg az ötdimenziós sakktáblával.
  • 12:59 - Oké, eladtad ugyanazt a cukrot tízszer. Mi van utána?
  • 16:51 - Helló haver, ennek a cukornak itt már nincs helye. Nem ciki ez a NAV-nak?
  • 23:00 - Ismerkedjünk meg a fordított áfával! Lejátsszuk fejben, hogy is megy ez.
  • 28:21 - Ha most minden jobb, eddig miért nem volt így? És miért nincs így mindenhol?
  • 32:53: Nem azért lesz minden jobb, mert több pénz jön be, hanem azért, mert kevesebb megy ki.

Olvasnivalók, időrendben:

Címlapkép: Kiss Bence/444

Kapcsolódó cikkek

Egy rejtélyes lengyel férfi Magyarországra jött, és egy év alatt eltüntetett innen 1,9 milliárd forintot

Egy lengyel külváros panelházában él az a Slawomir Hetzig, akinek 2023-ban alapított, százmilliós tőkéjű magyar cégétől 5,8 milliárdot követel a NAV. Az adóhivatal legújabb feketelistáján 19 cég szerepel összesen 16 milliárd forintnyi köztartozással.

Haász János
gazdaság

Semmiből feltűnt román és lengyel befektető, 30 milliárdos forgalom egy szempillantás alatt, cégek ezrei egyetlen házban – így működött a tízmilliárdokat elcsaló gázmaffia

Az adóhivatal szerint egy több mint száz vállalkozásból álló hálózat „közel 10 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek”. Egy kis szeletre fókuszálva megmutatjuk, hogyan működött a nagy egész, amely információink szerint a NAV által mondottnál több pénzt tüntethetett el.

Haász János
gazdaság

Újabb gázmaffiás cégek és Mészáros Lőrinc esküvőjén is dolgozó őrző-védő társaság a NAV új feketelistáján

Az adóhatóság legújabb listáján 15 olyan cég szerepel, ami legalább 100 milliós adótartozást halmozott fel az utóbbi negyedévben. Furcsa tulajdonosok, még furcsább lakcímek és székhelyek, költözködések, amelyek hátterében nagyszabású gázmaffia sejthető. Plusz csemege: egy őrző-védő cég, ami igazán NER-közelinek tűnik.

Haász János
gazdaság

Egy 28 éves nő elindult Ózdról 3 millió forinttal, és egy év alatt összehozott 4 milliárdnyi adótartozást

Sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett. Az ügyben már 35 gyanúsított ellen indult eljárás, ketten letartóztatásban vannak.

Haász János
gazdaság

A gázmaffia annyi adót csalt el, hogy az már több mint egy éve feltűnt a kormánynak, ősszel törvényt is módosítottak miatta

De mire idén január elsején az átírt áfaszabályok életbe léptek, az egyszerű trükkre épített bonyolult cégháló tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozott a költségvetésnek. Elmagyarázzuk, hogyan működött a láncolat, amely több, általunk beazonosított tagja ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult.

Haász János
gazdaság