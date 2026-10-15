Rekordideje kormányon: a második világháború óta nem ment ez másnak Olaszországban

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  • Giorgia Meloni szeptember 4-én rekordot döntött: Benito Mussolini óta ő a leghosszabb ideje megszakítás nélkül hivatalban lévő olasz miniszterelnök. A korábbi csúcstartót, az olasz jobboldal 2023-ban elhunyt karizmatikus vezetőjét, Silvio Berlusconit is megelőzte. Ez különösen nagy szó Olaszországban, ahol hagyományosan sűrűn váltják egymást a kormányok.
  • Meloni pártja, a Fratelli d’Italia a dél-olaszországi Bariban ünnepelte a rekordot, berúgva egyúttal a 2027-es választási kampányt is. Az ünneplés nem volt felhőtlen: a hivatalos rendezvénnyel párhuzamosan egyetemisták, baloldali szervezetek és civilek tüntettek Meloni háborús fegyverkezést támogató politikája és civil társadalommal szembeni fellépése ellen.
  • Hogyan élik meg az olaszok Meloni kormányzását? Minek köszönhető, hogy ilyen sokáig hatalmon tudott maradni? Erről kérdeztük a két rendezvény résztvevőit és két olasz újságírót is. Szerintük a külföldön a radikális politika mérséklődéseként értékelt „melonizáció” Olaszországban egészen mást jelent.
  • Melonira ráadásul a 2027-es választások közeledtével a szélsőjobboldal felől is egyre nagyobb nyomás nehezedik új kihívója, Roberto Vannacci extábornok személyében.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretein belül készült.
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