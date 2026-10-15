Rekordideje kormányon: a második világháború óta nem ment ez másnak Olaszországban

Elöntötték a testnedvek a magyar slágerlistákat

Van, aki „az elveivel szembemenve tudja őket kedvelni”, másnak viszont már sok, amit a magyar zenei mainstreamben hall mostanában. A BME-napokon jártunk utána, hogy mennyire tudnak menni a fiatalok az olyan top előadók zenéivel és dalszövegeivel mint KKevin, Vini és Desh.