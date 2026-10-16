Hadházy feljelentést tett Fürcht Pál volt főügyész aranykonvojos állításai alapján

Hivatali visszaélés és bűnpártolás miatt újabb feljelentést tett Hadházy Ákos az aranykonvojügyben, Fürcht Pál volt főügyész nyilatkozatai alapján. Hadházy a Facebookon jelentette be, hogy szerinte az ügyészségnek a Fürcht által elmondottakat kellene kivizsgálnia, nem pedig a korábbi főügyész ellen kellene ezzel kapcsolatban fegyelmi eljárásokat indítania.

Fürcht, aki négy éven át vezette a Központi Nyomozó Főügyészséget, júniusban az aranykonvojügyben kialakult szakmai nézeteltérésekre hivatkozva mondott le. Később arról beszélt, hogy felettesei megpróbálták befolyásolni a nyomozást, és közölték vele, kiket nem lehet kihallgatni. Egy nyílt levelében aztán azt is állította, hogy az ukrán pénzszállítók elleni márciusi akcióra maga Orbán Viktor adott utasítást a titkosszolgálatoknak.

Fotó: Magyarország Kormánya

Hadházy a feljelentésében 19 pontban sorolja fel, milyen nyomozati cselekményeket tart szükségesnek. Többek között Fürcht kihallgatását szorgalmazza, beszerezné a nyomozásra vonatkozó ügyészségi utasításokat és belső feljegyzéseket, valamint tisztázná, kik és milyen alapon akadályozták a kihallgatásokat. Kivizsgáltatná Orbán Viktor, Farkas Örs volt államtitkár, Hajdu János volt TEK-főigazgató és Demeter Tamás volt NAV-vezető szerepét is.

A képviselő feljelentésének közvetlen előzménye, hogy csütörtökön kiderült, Fürchtöt felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak ellene azzal az indokkal, hogy a nyilvánosságban ellenőrizhetetlen információkat közölt, és ezzel megsértette az ügyészség érdekeit.

Hadházy szerint az ügyészségnek inkább a volt főügyész által felvetett visszaélésekkel kellene foglalkoznia. Az aranykonvojügyben jelenleg is folyik a büntetőeljárás, többek között a hét ukrán állampolgár elfogásának és fogva tartásának jogszerűségét vizsgálják.