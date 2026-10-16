Kurt Volker a 444-nek: „Az, hogy Orbán ment, és valaki más van helyette, Trumpnak és az amerikai kormánynak nem nagy ügy”

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Orbán Viktornak sokkal fontosabb volt Donald Trump, mint fordítva, és csak a magyar közönség előtt próbálhatott úgy tenni, mintha komoly befolyása lenne az amerikai elnökre – mondta a 444-nek Kurt Volker, Trump egykori ukrajnai különmegbízottja, akivel az Orbán utáni magyar–amerikai viszonyról beszélgettünk a Varsói Biztonsági Fórumon. Az amerikai diplomata szerint Orbán a korrupció miatt bukott meg, a Putyinhoz fűződő kapcsolata pedig hasonlóan egyoldalú volt. Volker bírálata azért is érdekes, mert 2013 óta ő maga is részt vesz egy magyar közpénzekből finanszírozott amerikai alapítvány vezetésében.

Orbán Viktor éveken át azt próbálta elhitetni Magyarországon, hogy különleges kapcsolata révén Donald Trump egyik legfontosabb európai szövetségese, akinek komoly befolyása van az amerikai elnökre. Csakhogy Washingtonból egészen másként nézett ki a kapcsolat – legalábbis Volker szerint.

„Orbán kapcsolata Trumppal sokkal fontosabb volt Orbánnak, mint Trumpnak. Úgyhogy most, hogy Orbán ment, valaki más van helyette, ez Trumpnak vagy a szövetségi kormánynak nem nagy ügy”

– mondta a 444-nek a korábbi amerikai diplomata.