Miközben Trump Putyinnal egyezkedik, a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatja be

Míg Donald Trump ingamozgásban ismét Moszkva felé fordul, és Putyinnal tárgyalva Zelenszkijtől is szabadulna, az európai vezetők a szankciók szigorításának szólamaival és az Oroszországgal szembeni új NATO-stratégiával próbálják megmutatni, hogy még ők is itt vannak. A jelzés legalább annyira szól a saját közvéleményüknek, mint a Kremlnek, vagy a félidős választások miatt most kifelé a szokásosnál is kevésbé figyelő Fehér Háznak.
A Varsói Biztonsági Fórum (WSF), Kelet-Közép-Európa kiemelt atlantista dzsemborija egyszerre szólt hétfőn-kedden a Trump újabb fordulata miatti aggodalomról és az eltökéltség hangoztatásáról. Ha csak a sajtónyilvános eseményekkel mérnénk Európa aktuális állapotát, azt képzelhetnénk, hogy látványos sikertörténet kibontakozásának vagyunk a tanúi: a kontinens az orosz fenyegetés hatására (na meg persze Trump nyomására) kezdi összekapni magát, és bár van még néhány nehéz év, az újrafegyverkezés beindult, megvan a politikai eltökéltség, és a helyzet a keleti végeken is lényegesen jobb, mint egy éve ilyenkor gondolhattuk.
„Optimista vagyok: több eszköz és képesség áll a rendelkezésünkre, mint a háború elején. Természetesen a tél kihívásokkal teli lesz, de tudjuk, mit kell tennünk. Európa megtalálta a saját szerepét” – mondta a német külügyminiszter a fórumon. Bár Németországban tartományi szinten arat az AfD, a szövetségi kormány pedig a túlélésért küzd, a kérdésre, hogy 2027-ben, amikor újabb kulcsországokban jönnek választások – Franciaországtól Lengyelországig –, és több kormány is úgy dönthet, nem támogatja tovább Ukrajnát, azt mondta, ő nem aggódik. „Négy éve beszélnek a háborús fáradtságról, de meg vagyok győződve arról, hogy megőrizzük ezt az erőt, és az elkövetkező időszakban is teljes mértékben Ukrajna mellett maradunk” – magyarázta Johann Wadephul.
A kincstári optimizmus mögött azért tapintható az aggodalom. Bár Ukrajnának 2023 óta nem volt ilyen jó éve, ez a fronton idén is csak a patthelyzet fenntartására volt elég. Az igazi erő a hosszú távú csapásokban van, amelyekkel komoly károkat tudnak okozni az orosz hátországnak és hadigazdaságnak, mindenekelőtt az energiaiparnak.
Ezt a lehetőséget venné el a közel-keleti háborúja miatt megduplázódott üzemanyagköltségek miatt Zelenszkijt bűnbakká tevő Donald Trump.
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