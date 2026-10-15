Miközben Trump Putyinnal egyezkedik, a NATO már az Oroszország elleni győzelmi elméletét mutatja be

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Új győzelmi stratégiát dolgoz ki a NATO Oroszország ellen, a cél a határozottabb elrettentés – jelentették be Varsóban.

Ez már nem a hibrid fenyegetések, hanem a támadások korszaka, üres üzenetek helyett konkrét válaszlépésekre van szükség – mondják.

Nem akarják ölbe tett kézzel nézni, hogy Trump Putyinnal köt egyezséget: a NATO, Európa és az atlantista republikánusok kemény üzeneteket küldenek Moszkva felé.

Az a kérdés, hogy Donald Trump csak kampányzajt csap, vagy a háttérben nagyobb üzleteket készül kötni Oroszországgal.

Míg Donald Trump ingamozgásban ismét Moszkva felé fordul, és Putyinnal tárgyalva Zelenszkijtől is szabadulna, az európai vezetők a szankciók szigorításának szólamaival és az Oroszországgal szembeni új NATO-stratégiával próbálják megmutatni, hogy még ők is itt vannak. A jelzés legalább annyira szól a saját közvéleményüknek, mint a Kremlnek, vagy a félidős választások miatt most kifelé a szokásosnál is kevésbé figyelő Fehér Háznak.

A Varsói Biztonsági Fórum (WSF), Kelet-Közép-Európa kiemelt atlantista dzsemborija egyszerre szólt hétfőn-kedden a Trump újabb fordulata miatti aggodalomról és az eltökéltség hangoztatásáról. Ha csak a sajtónyilvános eseményekkel mérnénk Európa aktuális állapotát, azt képzelhetnénk, hogy látványos sikertörténet kibontakozásának vagyunk a tanúi: a kontinens az orosz fenyegetés hatására (na meg persze Trump nyomására) kezdi összekapni magát, és bár van még néhány nehéz év, az újrafegyverkezés beindult, megvan a politikai eltökéltség, és a helyzet a keleti végeken is lényegesen jobb, mint egy éve ilyenkor gondolhattuk.

„Optimista vagyok: több eszköz és képesség áll a rendelkezésünkre, mint a háború elején. Természetesen a tél kihívásokkal teli lesz, de tudjuk, mit kell tennünk. Európa megtalálta a saját szerepét” – mondta a német külügyminiszter a fórumon. Bár Németországban tartományi szinten arat az AfD, a szövetségi kormány pedig a túlélésért küzd, a kérdésre, hogy 2027-ben, amikor újabb kulcsországokban jönnek választások – Franciaországtól Lengyelországig –, és több kormány is úgy dönthet, nem támogatja tovább Ukrajnát, azt mondta, ő nem aggódik. „Négy éve beszélnek a háborús fáradtságról, de meg vagyok győződve arról, hogy megőrizzük ezt az erőt, és az elkövetkező időszakban is teljes mértékben Ukrajna mellett maradunk” – magyarázta Johann Wadephul.

Christian Freuding, a Bundeswehr altábornagya egy görögországi NATO-hadgyakorlaton Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A kincstári optimizmus mögött azért tapintható az aggodalom. Bár Ukrajnának 2023 óta nem volt ilyen jó éve, ez a fronton idén is csak a patthelyzet fenntartására volt elég. Az igazi erő a hosszú távú csapásokban van, amelyekkel komoly károkat tudnak okozni az orosz hátországnak és hadigazdaságnak, mindenekelőtt az energiaiparnak.

Ezt a lehetőséget venné el a közel-keleti háborúja miatt megduplázódott üzemanyagköltségek miatt Zelenszkijt bűnbakká tevő Donald Trump.