„Putyin nem olvassa a Truth Socialt” – közösen üzent vissza Varsóból Zelenszkij és Tusk a Trump-féle orosz alku után

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Ukrajna csak akkor mond le az orosz olajfinomítók elleni támadásokról, ha Oroszország is betartja a tűzszünetet, és nem pusztítja tovább az ukrán erőműveket és az elektromos hálózatot – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Varsói Biztonsági Fórumon (WSF), azt is egyértelművé téve, hogy ellenzi a dízelárakért egyre inkább Ukrajnát bűnbakká tevő Donald Trump megállapodását Vlagyimir Putyinnal.

A varsói esemény bejáratánál most az amerikai Abrams harckocsikkal és dél-koreai K2 Black Pantherekkel modernizált lengyel hadsereg harckocsijai tartanak minidemonstrációt. Játékosan épp rám fordul egy lövegtorony, ahogy a biztonsági beléptetés felé tartok, miközben mindenhol villognak a Donald Tusk lengyel kormányfőt és más európai miniszterelnököket és vezetőket védő delegációk kísérő járművei.

A magát megkerülhetetlen európai hatalomként pozicionáló Lengyelországnak ez a legfontosabb kül- és biztonságpolitikai eseménye, és Trump gondoskodott róla, hogy az idén ne fulladjon diplomáciai unalomba.

Az amerikai elnök a hét végén egy ultimátumszerű Truth Social-posztban közölte a világgal, hogy azonnali energetikai tűzszünet lép életbe az orosz–ukrán háborúban. A „megállapodásról” azonban, mint kiderült, Kijevben sem tudtak előzetesen. A Trump által telefonon felhívott Putyin ugyanakkor – bár az amerikai elképzelésre a Kreml sem bólintott rá idáig – nyilván be volt avatva, de a részleteiben teljesen homályos tervezet egyébként rendkívül aszimmetrikusnak tűnik. Míg Ukrajnát az orosz olajinfrastruktúra elleni támadások azonnali leállítására kényszerítené, csak mellékszálként jelenik meg, hogy az oroszoknak is jó lenne leállítani az ukrán energialétesítmények elleni szisztematikus támadásokat.

„Mi is a médiából értesültünk arról, hogy az Egyesült Államok elnöke energetikai tűzszünetet ért el”

– erősítette meg a varsói fórumra Kijevből élőben bejelentkező Zelenszkij, hogy számára is teljes újdonság volt Trump bejelentése. Mint mondta, ő is feltételezi, hogy az amerikaiak külön egyeztettek az oroszokkal, de a részleteket továbbra sem ismeri. Kijev most arra vár, hogy Washington közölje, pontosan miben állapodott meg Moszkvával, és milyen lépésekkel kívánja kikényszeríteni a tűzszünet betartását.