Több mint 1,4 milliárd forintot fizetett a közmédia Fábry Sándor és a Bagi-Nacsa páros műsoraiért

Média

Több mint 1,4 milliárd forintot költött a közmédia a Fábry és a Bagi–Nacsa Orfeuma című műsorok külső gyártására, derül ki az Ellenszél közérdekű adatigényléséből.

Az adatokat az MTVA jogutódja, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közölte a lappal a 2024-ös, a 2025-ös és a 2026-os kifizetések alapján, összesen 104 epizódra (mindkét műsorból 52-re). Kiderült, hogy

  • a Fábry-t gyártó Trisó Produkció Kft.-nek 2024-ben 419,7 millió forintot fizettek 21 részért. A 2025-ös, 19 epizódból álló gyártás díja 379,7 millió forint volt. A 2026-ra közölt 12 részért 248,7 millió forintot fizettek. Tehát az első két évben átlagosan 19 986 120 forintba, míg idén átlagban 20 725 606 forintba került egy epizód.
  • A Bagi–Nacsa Orfeumát gyártó NN Film és Média Kft. pedig 2024-ben és 2025-ben 137,9 millió forintos kifizetést kapott, idén pedig 82,8 millió forintot. Az epizódonkénti átlag mindhárom évben 6 896 360 forint volt.
Bagi Iván, a humorista, akihez képest Fábry Sándor anarchista ellenálló
Forrás: MTVA

A Duna Médiaszolgáltató szerint a mostanra már megszüntetett szerződésekhez további kifizetési, elszámolási vagy egyéb pénzügyi kötelezettség nem kapcsolódik.

A Bagi–Nacsa duó és Fábry Sándor is Orbán Viktor régi támogatói voltak. Bagi Iván például Orbánt rendszeresen úgy parodizálta, hogy simán felmondta a kampánybeszédeit. Fábrynak pedig a műsorgyártó cégei az évek során több milliárd forintnyi megrendelést kaptak a közmédiától (többek között a Kabaré és az újévi BÚÉK című műsorért is), és az osztalékokat Fábry mindig kivette.

Média bagi iván műsor kifizetés közmédia költség Bagi-Nacsa Orfeuma bagi nacsa szerződés gyártás fábry sándor nacsa olivér
Kapcsolódó cikkek

Bagi Iván elkészítette az eddigi „legviccesebb” Orbán-„paródiáját”

Nacsa Olivér pedig biztosított mindenkit: bárki is az ellenzéki miniszterelnökjelölt, a főmufti valójában Gyurcsány Ferenc.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kálomista-, és Habony-közeli cégek milliárdokért gyártanak műsorokat a közmédiának

A közmédia 5 millió feletti szerződéseinek listája hemzseg a túlárazás-gyanús szerződésektől és kifizetésektől.

Rényi Pál Dániel
Média

Fábry Sándor és a Bagi–Nacsa páros műsorai sem folytatódnak a köztévén

A határozott idejű szerződések már a közmédia megbízott vezetésének érkezése előtt lejártak.

Herczeg Márk
tévé