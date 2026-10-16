Több mint 1,4 milliárd forintot fizetett a közmédia Fábry Sándor és a Bagi-Nacsa páros műsoraiért

Több mint 1,4 milliárd forintot költött a közmédia a Fábry és a Bagi–Nacsa Orfeuma című műsorok külső gyártására, derül ki az Ellenszél közérdekű adatigényléséből.

Az adatokat az MTVA jogutódja, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közölte a lappal a 2024-ös, a 2025-ös és a 2026-os kifizetések alapján, összesen 104 epizódra (mindkét műsorból 52-re). Kiderült, hogy

a Fábry-t gyártó Trisó Produkció Kft.-nek 2024-ben 419,7 millió forintot fizettek 21 részért. A 2025-ös, 19 epizódból álló gyártás díja 379,7 millió forint volt. A 2026-ra közölt 12 részért 248,7 millió forintot fizettek. Tehát az első két évben átlagosan 19 986 120 forintba, míg idén átlagban 20 725 606 forintba került egy epizód.

A Bagi–Nacsa Orfeumát gyártó NN Film és Média Kft. pedig 2024-ben és 2025-ben 137,9 millió forintos kifizetést kapott, idén pedig 82,8 millió forintot. Az epizódonkénti átlag mindhárom évben 6 896 360 forint volt.

Bagi Iván, a humorista, akihez képest Fábry Sándor anarchista ellenálló Forrás: MTVA

A Duna Médiaszolgáltató szerint a mostanra már megszüntetett szerződésekhez további kifizetési, elszámolási vagy egyéb pénzügyi kötelezettség nem kapcsolódik.

A Bagi–Nacsa duó és Fábry Sándor is Orbán Viktor régi támogatói voltak. Bagi Iván például Orbánt rendszeresen úgy parodizálta, hogy simán felmondta a kampánybeszédeit. Fábrynak pedig a műsorgyártó cégei az évek során több milliárd forintnyi megrendelést kaptak a közmédiától (többek között a Kabaré és az újévi BÚÉK című műsorért is), és az osztalékokat Fábry mindig kivette.