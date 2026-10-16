Több mint 1,4 milliárd forintot fizetett a közmédia Fábry Sándor és a Bagi-Nacsa páros műsoraiért

Több mint 1,4 milliárd forintot költött a közmédia a Fábry és a Bagi–Nacsa Orfeuma című műsorok külső gyártására, derül ki az Ellenszél közérdekű adatigényléséből.
Az adatokat az MTVA jogutódja, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közölte a lappal a 2024-ös, a 2025-ös és a 2026-os kifizetések alapján, összesen 104 epizódra (mindkét műsorból 52-re). Kiderült, hogy
A Duna Médiaszolgáltató szerint a mostanra már megszüntetett szerződésekhez további kifizetési, elszámolási vagy egyéb pénzügyi kötelezettség nem kapcsolódik.
A Bagi–Nacsa duó és Fábry Sándor is Orbán Viktor régi támogatói voltak. Bagi Iván például Orbánt rendszeresen úgy parodizálta, hogy simán felmondta a kampánybeszédeit. Fábrynak pedig a műsorgyártó cégei az évek során több milliárd forintnyi megrendelést kaptak a közmédiától (többek között a Kabaré és az újévi BÚÉK című műsorért is), és az osztalékokat Fábry mindig kivette.
Nacsa Olivér pedig biztosított mindenkit: bárki is az ellenzéki miniszterelnökjelölt, a főmufti valójában Gyurcsány Ferenc.
A közmédia 5 millió feletti szerződéseinek listája hemzseg a túlárazás-gyanús szerződésektől és kifizetésektől.
A határozott idejű szerződések már a közmédia megbízott vezetésének érkezése előtt lejártak.