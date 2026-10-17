Egy zuglói telefonfülkéből hívta a segélyhívót egy 17 éves fiú, hogy bomba van egy iskolában

Október 16-án 20 óra után néhány perccel telefonált a 112-es segélyhívó számra egy fiatal, aki eltorzított hangon közölte, hogy bomba van egy budapesti tanintézményben, olvasható a rendőrség közleményében.

Az üres iskolát a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata átvizsgálta, ott semmilyen robbanóanyagot, vagy robbantásra alkalmas szerkezetet nem találtak. A rendőrök egyúttal azonosították, hogy a hívás egy zuglói nyilvános telefonfülkéből érkezett, amelynek közelében néhány fiatalt igazoltattak.

Fotó: Szabó Tibor / Pexels

Hamar ki is derült, hogy korábban a társaság egyik tagja hívta a 112-t, akit végül XIV. kerületi otthonában fogtak el.

A zuglói nyomozók a 17 éves fiút közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt hallgatták ki; gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy ő volt a telefonáló. Fenyegető hívását azzal indokolta, hogy az általa megjelölt intézménybe olyan fiatalok járnak, akik gúnyolták, ezért haragudott rájuk. Tettét megbánta.

Csütörtökön több budapesti iskola is bombafenyegetést kapott.