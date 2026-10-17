Felfüggeszti budapesti járatait a Hainan légitársaság

A Hainan légitársaság október 16-án frissített menetrendi adatai szerint a Sencsen és Budapest közötti, hetente két alkalommal közlekedő járatok november 16. és 30. között kikerültek a foglalási rendszerekből. A korábbi tervekhez képest a járat feltételes újraindítását december 4-re halasztották, írja az Airportal.hu.

Fotó: CHEN CHEN/Imaginechina via AFP

A budapesti összeköttetés december 4. és 28. között érhető el, heti két alkalommal, a téli menetrend hátralévő részére, vagyis januárra, februárra és márciusra azonban egyelőre nem található járat a rendszerekben, ahogy a 2027-es nyári menetrendi időszakra sem.

A mostani intézkedések egy korábban megkezdett kapacitáscsökkentési folyamat folytatását jelentik.

A helyzet nem egyedi, hiszen a Hainan több más, Sencsenből induló hosszú távú útvonalán is jelentős változásokat tervez novemberre. A Brüsszelbe és Bécsbe közlekedő járatok foglalásait a teljes hónapra lezárták, Madridba pedig novemberben nem kínálnak járatokat. A heti járatszám Milánóba 3-ról 2-re, Róma felé 3-ról 1-re, Párizs esetében pedig 2-ről 1-re csökken.

Az intézkedés pontos okáról egyelőre nem jelent meg közlemény, de a kínai sajtó korábbi beszámolói a sencseni európai járatok nyári leállásai kapcsán az ezek mögötti támogatások megszűnését említették. A lépés ugyanakkor a magas üzemanyag-árakkal is összefüggésben lehet.