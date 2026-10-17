Koncz Zsófia bepereli a szociális és családügyi minisztert, amiért azt állította, hogy 600 millió forint közpénz ment el a kampányára

Rágalomnak nevezte szombati közleményében Orbán Viktor volt kormányfő titkársága Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter állítását, miszerint Koncz Zsófia volt családügyi államtitkár választási rendezvényeit közpénzből finanszírozták volna. Koncz Zsófia pedig pert indít rágalmazás miatt a miniszter ellen.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Kátai-Németh pénteken beszélt arról egy videóban, hogy 2026 februárja és az országgyűlési választások között, alig két hónap alatt több mint 600 millió forint közpénzt fordított a Fidesz kormány a szerencsi rendezvényekre a „Családbarát Magyarország” programsorozat keretében. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendelkezésükre álló dokumentumok alapján „felmerül a gyanú, hogy a Fidesz kormányzat a családpolitikai programokra szánt közpénzek egy részét Koncz Zsófia választási rendezvényeire használhatta fel”.

A Fidesz szerint viszont „Kátai miniszter a mai napon beállt azon kormánytagok sorába, akik színvonaltalan, valótlan, a választópolgárokat megtévesztő rágalmakat terjesztenek hivatali elődeik ellen. Koncz Zsófia a legkiválóbb államtitkárok egyike volt, aki mindent megtett azért, hogy a magyar családok a lehető legtöbb segítséget kapják gyermekeik felneveléséhez” – áll abban az MTI-hez eljuttatott közleményben, aminek aláírása: A Volt Miniszterelnök Titkársága.

Koncz Zsófia szombati Facebook-bejegyzésében úgy reagált, hogy a választási kampány idején egyik rendezvénnyel kapcsolatban sem terjesztettek elő választási jogi kifogást, pedig ha bármelyik eseményt kampányrendezvénynek tekintik, megtehették volna.