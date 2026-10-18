BKV a metró tetején utazó fiatalokról: Egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet

„Az életüket kockáztatták azok, akik a közösségi médiában megjelent felvételen a metró tetején utaztak. A szerelvény tetejére felmászni és azon utazni tilos és életveszélyes” – írta a BKV Kommunikációs Osztálya válaszában, miután arról kérdeztük, vizsgálják-e annak a két fiatalnak az esetét, akik a 2-es metró tetején utaztak a Puskás Ferenc Stadion és a Pillangó utca között egy videó szerint.

A BKV szerint „az alagútban nagyon kevés hely van a jármű és az ott elhelyezett kábelek, tartószerkezetek, jelző-, biztosító- és szellőzőberendezések között. A szerelvény tetején tartózkodók ezeknek nekiütközhetnek, lezuhanhatnak, akár a mozgó metró alá kerülhetnek. A szerelvény áramellátását biztosító, a vágányok mellett húzódó harmadik sín 825 voltos feszültsége halálos áramütést okozhat. Egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet.”

Mint írják, a BKV mindig megvizsgálja a hasonló esetekről nyilvánosságra kerülő videókat – így a mostanit is –, a tapasztalatokat pedig beépítik a működésükbe, hogy a jövőben megelőzhessék a hasonlóan veszélyes mutatványokat. „Korábban több hasonló esetben is intézkedtünk, feljelentést tettünk, elfogásra és helyszíni rendőri intézkedésre is volt példa” – írják. A mutatvány kapcsán a 444 megkereste a rendőrséget is, amely közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság feljelentés alapján vizsgálja az eset körülményeit.

A BKV lapunknak küldött válaszát így zárja: