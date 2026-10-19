Trump szerint Ukrajna elvesztette az óceánjait a háborúban

Némileg váratlan geopolitikai elemzést tett közzé saját közösségi médiafelületén Donald Trump amerikai elnök.

A helyi idő szerint vasárnap késő este posztolt szövegben Trump azt igyekezett elmagyarázni, miért bánik jelenleg kesztyűs kézzel Oroszországgal.

„Az Oroszországgal kapcsolatos döntésem nagyon egyszerű. Jelenleg a béke megteremtéséről tárgyalok az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, és nem akarok semmi olyat tenni, ami – meggondolatlan módon – elriasztaná Oroszországot a tárgyalóasztaltól” - így kezdődött a fejtegetés. Kitért arra, hogy „jelentős előrelépés” történt a túszokkal kapcsolatos tárgyalásokban, majd arra, hogy fenn kívánja tartani azt az állapotot (hacsak „ostoba emberek” nem állják az útját), hogy Oroszország nem nyújt segítséget az Iráni Iszlám Köztársaságnak, majd rátért Ukrajnára is.

Sérelmezte, hogy „Zelenszkij oroszországi dízelolaj-finomítókat vesz célba, jól tudva, hogy ezek a támadások súlyos károkat okoznak a globális dízelpiacon, beleértve az Egyesült Államok piacát is.” Trump szerint emiatt gazdák, állattenyésztők és a legkülönfélébb vállalkozások szenvednek súlyos veszteségeket, Oroszország azonban továbbra is rengeteg dízelolajat juttat a világpiacra, méghozzá alacsony áron.

„Zelenszkijt ez nem érdekli. Őszintén szólva – tekintve azt a rengeteg pénzt, amelyet Európa juttat neki, és amelyet korábban a »csaló« Joe Biden is adott neki –, ő valójában nem is akar véget vetni a háborúnak, valószínűleg soha nem is akart” - folytatta elemzését Trump.

Szerinte Zelenszkij két éve sokkal kedvezőbb megállapodást köthetett volna, mint amilyenre most lehetősége nyílik.

„Országa romokban hever, területeinek jelentős részét elveszítette, tengerei és óceánjai már nem tartoznak hozzá, férfi lakossága pedig megfogyatkozott, megsebesült vagy életét vesztette.”

Hogy milyen óceánjai voltak valaha Ukrajnának, amelyeket elvesztett, az nem derül ki Trump elemzéséből. Mindenesetre azzal zárta az eszmefuttatást:

„AZT AKAROM, HOGY VÉGE LEGYEN ENNEK A HÁBORÚNAK!”

Aztán megköszönte a figyelmet.

Aki esetleg szeretné, a térképen megtekintheti, milyen óceánok vannak Ukrajna körül (*semmilyenek). Kis segítségként: a legdélebbi ukrán kikötőkből - Odessza vagy Csornomorszk - elindulva a Fekete-tengerről a Boszporusz-szoroson át lehet evickélni a Márvány-tengerre, majd a Dardanellákon keresztül az Égei-tengerre, onnan becsorogni a Földközi-tengerbe, hogy végül a Gibraltári-szoroson átkelve megérkezzünk az Atlanti-óceánra. Ez nagyjából 3300-3600 kilométeres út. Légvonalban persze sokkal közelebb van az óceán.

Annyiban Trump persze magához mérten következetes, hogy visszatérően gondolja úgy, hogy a Krím-félsziget az óceán partján fekszik. Nemrég egy interjúban azt ecsetelte, hogy a terület Ukrajna messze legértékesebb része.