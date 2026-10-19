Von der Leyen fog beszédet mondani október 23-án Budapesten

Ursula von der Leyen is Budapestre jön azoktóber 23-i állami ünnepségre, és az Európai Bizottság elnöke beszédet is mond majd – írja a 24.hu a Bizottság hétfői tájékoztatása alapján. Von der Leyen pénteken érkezik majd Budapestre; a Bizottság elnöke eredetileg Rijádban vett volna részt egy csúcstalálkozón, ezt azonban végül elhalasztották.

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy Putyin kivételével minden állam- és kormányfőt meghívtak az ünnepségre, a 444-nek úgy fogalmazott, nem tudja fejből, száz vagy százötven politikus kapott-e meghívót. Emmanuel Macron francia elnök már igent mondott, bár a franciaországi események még átírhatják a programját. Zelenszkijt is meghívták, de Magyar azt mondta, Zelenszkij végül nem fog eljönni.

Magyar korábban arról beszélt, hogy a 70. évfordulóra a szokásosnál jóval nagyobb, egész napos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken is, a fővárosban többek között a Kossuth téren, az Andrássy úton, a rakparton és a Bem téren lesznek programok.