„Hogyne tértem volna vissza? Itt van a családom” – ilyen az élet a halál után a városban, ami kétszer is gazdát cserélt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A lebombázott házak belsejében általában különösen hideg van. A meleg, ami a hazatérőket fogadta, valahányszor átlépték a küszöböt, már réges-rég elillant. A nap nem süt be a falak közé, a szél keresztülfúj a kitört ablakokon és falakon.

Harkivból Doneckbe autózva az út Izjumon keresztül halad. A városba érve egy ponton kanyart vesz, a fák mögött két ötemeletes ház áll itt egymás mellett. Csak odaérve, a fák takarása mögül kibukkanva derül ki az utazó számára, hogy az nem két épület. Egy volt valaha, de egy emberfeletti erejű detonáció kivágott belőle egy tömbnyi szeletet.

Fotó: Győri Boldizsár

„33 évig éltünk Izjumban, ebben a házban” – mondja a Május 1-e utcán, egykori háza előtt állva Mihajlo. Mögötte romos játszótér, a csúszda lapján repesznyomok. Itt játszott és nőtt fel a három gyermeke, akik kirepülése után az épület előtti játszótér nem sokáig maradt üresen.

Egyik lánya, Olha helyben ment férjhez. Óvónőként dolgozott, a közeli Kijevszka utcában neveltek férjével, Vitalijjal Mihajlo unokái közül hármat: a hároméves Arinát, a tízéves Olekszijt és a 15 éves Dmitrót.

„Átjöttek hozzánk szombaton és vasárnap a gyerekek, itt folyik mellettünk a Donec, fürödtek, a négyszobás lakásban volt hely, itt aludtak, ha úgy alakult.” Amikor nem Mihajlóéknál töltötte az ünnepeket a tágabb család, a közeli erdőkbe mentek ki piknikezni. „Olekszij apja nyomdokaiba lépve focizott, Dmitro szerette a számítógépeket, programozónak készült, telefonokat kezdett javítani. Arina volt a legfiatalabb.”

Fotó: Győri Boldizsár

Aztán jött 2022 február 24. Izjum hamar a főutak mentén előrenyomuló orosz csapatok célkeresztjébe került, akik az elfoglalásával össze akarták kötni a Harkivot ostromló és a Donbaszban előrenyomuló csapatokat. De ezt a város lakói az első napok dezinformációs viharában nem tudták, nem értették és nem hitték el.