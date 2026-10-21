A lengyel parlament alsóháza elfogadta a törvényjavaslatokat, amelyek enyhítenék az abortusztilalmat

A lengyel parlament alsóháza két olyan törvényjavaslatot fogadott el, amelyek enyhítenék az abortusz szinte teljes tilalmát. A jogvédő aktivisták ezt „apró előrelépésnek” nevezték, csakhogy valószínűleg a törvényjavaslatot megvétózza majd a lengyel elnök, Karol Nawrocki.

A javaslat szerint eltörölnének bizonyos büntetőjogi szankciókat azokkal szemben, akik segítenek a nőknek az abortuszhoz való hozzáférésben, és lehetővé tennék a terhességmegszakítást a magzat fejlődési rendellenessége esetén. A javaslatot először az ENSZ nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolásával foglalkozó bizottsága vetette fel. A testület 2024-ben arra a következtetésre jutott, hogy a szigorú abortuszszabályozás miatt súlyosan sérülnek a lengyel nők emberi jogai.

Leah Hoctor, a Center for Reproductive Rights jogvédő szervezet munkatársa szerint „ezek a törvényjavaslatok csak nagyon csekély változást jelentenek. Még ha a jogszabályokat véglegesen el is fogadják, és a lengyel elnök alá is írja őket – ami egyelőre egyáltalán nem biztos –, akkor is nagyon keveset változtatnának a legtöbb olyan lengyel nő helyzetén, akinek abortuszra van szüksége.”

Hoctor szerint Lengyelország még akkor is „teljesen kilógna az uniós országok sorából”, ha a héten elfogadott két törvényjavaslatot az elnök is aláírná. Lengyelországban jelenleg csak akkor legális az abortusz, ha a terhesség bűncselekmény, például nemi erőszak vagy vérfertőzés következménye, illetve ha az anya életét vagy egészségét veszélyezteti.

A Fundacja Widzialne (Látható Alapítvány) arra szólította fel az embereket, hogy csütörtökön vonuljanak utcára, és továbbra is gyakoroljanak nyomást a kormányra. A szervezet 27 városban hirdetett tüntetést.

„Lengyelországban továbbra is embertelen abortusztörvény van érvényben” – írták a közösségi médiában. „Követeljük az abortusz teljes dekriminalizációját, valamint azt, hogy a terhességmegszakítás az állami egészségbiztosítás keretében is elérhető legyen!”

A Lengyelország-szerte számos szervezet által támogatott demonstrációkat annak a 2020-as alkotmánybírósági döntésnek a hatodik évfordulójára időzítették, amely tovább szigorította az országban már korábban is rendkívül korlátozó abortuszszabályozást.

Nőjogi tüntetés Lengyelországban Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A döntés annak idején a kommunizmus bukása óta nem látott méretű tüntetéshullámot váltott ki Lengyelországban. A tiltakozásoknak később jelentős szerepet tulajdonítottak abban, hogy Donald Tusk 2023-ban hatalomra került. Tusk akkor azt ígérte, hogy 100 napon belül átalakítja az abortuszszabályozást. Tavaly azonban visszakozott attól az ígéretétől, hogy a terhesség 12. hetéig legalizálja az abortuszt, mondván, „egyszerűen nincs meg a többség” a törvények módosításához. (Guardian)