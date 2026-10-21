Bencsik András feltette a legkeményebb kérdést: Ha eljön Orbán Viktorért is az ÁVH, te mit teszel akkor?

Drámai hangütésű fb-posztban reagált Matolcsy György exjegybankelnök őrizetbe vételének hírére Bencsik András Magyar Demokrata-főszerkesztő.

„Már régóta a gyanú súlyos árnyéka vetődött Matolcsy Györgyre – írta –, de mindeddig terhelő bizonyíték nem került elő. Manapság azonban ez már nem számít: Matolcsy kezén is csattant a bilincs, várja a rács. Ma reggel őrizetbe vették.”

Igen ám, de Bencsik szerint „a látszat ellenére nem ő a célpont, hanem Orbán Viktor”. Eddig senki sem vallott rá, állapítja meg az első soros békemenetelő, de most felmerül legnagyobb kérdés, hogy: „vajon az ezerfelől szorongatott, a fiáért is felelősséggel tartozó volt jegybank elnök is bírja majd?” Meg a még ennél is nagyobb dilemma: „És ha nem bírja és olyat vall be, aminek következtében eljön Orbán Viktorért is az ÁVH, te mit teszel akkor?”

Békemenet 2023. október 23-án, az első sorban Bencsik Andrással Fotó: Bankó Gábor/444

Pedig hát egyszerű: lehetne tartani békemenetet.

Másrészt viszont felmerülhet, hogy ezek szerint Bencsik úgy tudja, hogy Matolcsy olyat tud – és vallhat be –, amitől nyomban jöhet Orbánért a fekete autó?

Sőt van harmadfelől is. Úgy tűnik, Bencsik nincs egészen szinkronban a Fidesszel. Hiszen maga Orbán már idén januárban, bőven kormányon megmondta, hogy Matolcsy-ügyben mindenki megkapja, ami jár neki, és Havasi Bertalan sajtófőnök friss kommentárjából sem az derült ki, hogy az ellenzéki párt politikai fogolynak tartaná az exjegybankelnököt.

Arról nem beszélve, hogy maga Orbán Viktor mélyen hallgat egyelőre, sem a közösségi oldalán, sem másutt nem kommentálta a fejleményeket.