Újabb bombariadók, ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplénben és Budapesten

Napok óta tartanak a bombariadók az ország különböző részein.
Ezúttal közel harminc Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy budapesti tanintézmény érintett a bombariadókkal, írja a police.hu. Az üzenetek az egyik hírportál, illetve a fővárosi iskola email-címére érkeztek.
A rendőrök átvizsgálják az épületeket, ahol ezen már túlvannak, ott robbanóanyagot nem találtak.
Hétfőn reggel több mint hetven iskolában volt bombariadó, az NNI eljárást indított a bombafenyegetések miatt.
A hétfő reggeli fenyegetőlevélben azt írták, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el.
Vizsgálják, van-e összefüggés a mostani, és a néhány nappal ezelőtti esetek között.