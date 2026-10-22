Az orbánista influenszer és a független közéleti blogger kettőse először kinyírta Vona Gábort, majd megnyerte Az Árulókat

Végül csak kicsinálta az orbánista influenszer az egykori jobbikost, véget ért az Árulók, vagyis az RTL taktikai-pszichológiai-bűnügyi, gyilkosos játékrealityjének ötödik évada, ami idén leginkább azért került az érdeklődés középpontjába, mert többek morálját kissé megborította, hogy odacastingolták melléjük Vona Gábort is.

Az egykori jobbikos politikus pár nappal a végjáték előtt esett ki a játékból, pontosabban gyilkolta meg az éjszaka folyamán egy orbánista influenszer és egy független közéleti blogger, vagyis Vasvári Vivien és Sapkás Piréz. Előbbi egyébként original gyilkosként tolta végig a műsort, a többi áruló kiesése után választotta maga mellé gyilkostársnak utóbbit.

A legutolsó napra már csak ők ketten maradtak bent árulóként, mellettük három ártatlan próbálkozott megkaparintani a nyereményt, de végül Beslin Bettina műsorvezető, illetve a két színész, Mikecz Estilla és Urbanovits Krisztina is üres kézzel és átverve kullogott haza.

Árpa Attila műsorvezető a végén tett egy utalást arra, hogy ott kell hagyniuk a kastélyt, de hogy ezzel a megjegyzéssel azt akarják előkészíteni, hogy a későbbiekben nem a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban, hanem máshol forgatják majd, esetleg arra próbáltak rávezetni minket, hogy nem Árpa lesz a várúr, vagy hogy a műsornak is vége, az nyilván majd jövőre derül csak ki.