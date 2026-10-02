Hahó, értelmiségiek, kivételesen érdemes beüzemelni a szobaantennát, a tévében lehet követni, hogy kicsinálja-e az orbánista influenszer az egykori jobbikost

Egy évvel ezelőtt azt írtam, hogy az RTL egyértelműen a konfliktusokra hegyezte ki Az Árulók újabb évadát, miután Veiszer Alindát és Péterfy Borit berakták egy műsorba Hajdú Péterrel és egy HírTV-ssel. Akkor még nem tudhattam, hogy nem ezt nevezik igazi konfliktusgyártásnak. Hanem azt, ha Rainer-Micsinyei Nórát és Mérő Verát, meg úgy összességében bárkit ugyanabban a műsorban szerepeltetnek Vona Gáborral.

Vona Gábor Az Árulókban Fotó: RTL – AI modified

Igen, végre itt az RTL taktikai-pszichológiai-bűnügyi, gyilkosos játékrealityjének új évada, amiben ahogy azt már a fentiekben is jeleztem, a humorista/színész Rainer-Micsinyei Nóra és a jogvédő/aktivista Mérő Vera mellett a politikuskarrierjét most épp az RTL-ben újraépítő Vona Gábor is szerepel. Utóbbi megjelenése sokakat annyira megborított, hogy talán még az a forgatókönyv is elképzelhető, miszerint ebben az évadban a legtöbben nem a paranoia és a bizalomhiány miatt omlanak majd össze, hanem mert összevonagáborozzák őket egy tévéműsorban. Na de nézzük, kik azok, akiket idén nemcsak összevonáztak, de össze is zártak egy kastélyba, hogy ott Árpa Attila műsorvezetése mellett játszanak gyilkososat.

Beslin Bettina műsorvezető

Csonka András színész

Elek Péter humorista

Filo, vagyis Fuchs Benjámin zenész

Hámori Barbara filmproducer

Horváth Oszkár műsorvezető, programozó és közgazdász

Ionescu Raul színész

Katz Dávid videós újságíró

Kováts Dávid műkincskereskedő

Lola (Korsós Judit) énekes

Mérő Vera jogvédő, aktivista

Mikecz Estilla színész

Németh Kristóf színész

Polgár Tünde üzletasszony

Rainer-Micsinyei Nóra színész, humorista

Rácz Jenő séf

Sapkás Piréz digitális tartalomgyártó

Sántha Xénia hegymászó

Sipos Orsi műsorvezető, humorista

Szőke Rebeka tartalomgyártó

Takács Zalán színész

Urbanovits Krisztina színész

Vasvári Vivien reality-szereplő

Vona Gábor politikus, akit nem kellett összevonázni, mert már hosszú évtizedekkel ezelőtt összevonázta magát.

Bizony, az orbánista Vasvári Vivien is szerepel a műsorban, Rainer-Micsinyei Nórát tényleg nagyon sok ingernek tették ki, de ne szaladjunk ennyire előre. Mielőtt részletekbe bocsátkozom, a hatásvadász cím miatt kattintó értelmiségiekhez szólnék – akik továbbra is csak a Mezzót és a NatGeót fogják szobaantennával a nem létező tévéjükön –, hogy ez bizony továbbra is egy olyan reality, amit érdemes megbecsülni, mert zömében olyanok szerepelnek benne, akik képesek összetett mondatokat is megfogalmazni, vagyis újra szégyenkezés nélkül lehet bekapcsolni a tévét. Vagy az internetet, mert ott is elérhető ez a műsor.

Bár a tévében és az RTL online felületén csak október 6-tól lehet nézni az Árulókat, a csatorna idén – meglovagolva az eddigi évadok sikerét – moziba vitte az első részt, így október 2-4. között közel 3500 forintért cserébe nagyvásznon is meg lehet tekinteni a kezdeti összeomlásokat. Így láttam én is az első részt: popcorn-szagban, sok lelkes nézővel és Vasvári Vivien férjével, illetve összes gyermekével együtt, egy közel teltházas vetítésen.