Macron: Ultrabaloldali csoportok meg akarják dönteni a köztársaságot

Emmanuel Macron elítélte az ultrabaloldali csoportoknak a köztársaság megdöntésére irányuló rendkívüli veszélyes törekvéseit és cselekményeit, amik a megélhetési problémák elleni hétvégi tömegtüntetéseket kísérték.

„Egyszerre voltak politikai, sőt lázadó cselekmények, amiket szervezett ultrabaloldali csoportok irányítottak, és amelyek célja a köztársaság megbuktatása”

– mondta a francia államfő, miután hivatalában egyeztetett a hírszerző szolgálatok vezetőivel a szombati újabb tömegdemonstrációk előtt.

Az elnök szerint ezek „rendkívül veszélyes módon, nagyon nagy erőszakkal és gondos tervezéssel” végrehajtott cselekmények voltak. „Ezenkívül voltak olyan bűncselekmények is, amikkel szemben szintén a legnagyobb szigorral kell fellépnünk, de amik nem ugyanolyan típusúak” – fogalmazott, utalva a nagyvárosok bevásárlóutcáiban megjelent fosztogató csoportokra.

Fotó: TERESA SUAREZ/AFP

Macron azt mondta:

„Több ezer őrizetbevétel történt, több száz embert börtönbe zártak, a munka folytatódik (…), de jogosan kérte a legnagyobb szigorúságot az igazságügyi miniszter az ügyészségtől.”

Csak a szakszervezetek tüntethetnek

Szombaton csak a szakszervezetek által meghirdetett tüntetéseket engedélyezi a rendőrség – mondta Macron, míg a belügyminisztérium bejelentette, hogy 20 százalékkal több rendfenntartó lesz az utcákon, mint a múlt hétvégén.

Párizsban a rendőrség engedélyezte a fő felvonulást, de a közép-franciaországi Lyonban és a déli Nizzában meg Toulonban a megyei prefektusok betiltottak minden, szombatra meghirdetett megmozdulást.

A fővárosban a városvezetés arra kérte a lakosságot, hogy „a legnagyobb éberséggel ügyeljenek a szociális mozgalomhoz nem kapcsolódó vandálok által elkövetett újabb erőszak kockázatára”.

Bár jelenleg iskolai szünet van a közoktatásban, a középiskolások és az egyetemisták szeptember óta országszerte tartó tiltakozó felvonulásai az oktatási költségvetés megemelése érdekében engedélyezettek, és folytatódnak.

A nagyvárosokban a nyugalom helyreállítása érdekében bevezetett kijárási korlátozásokat a baloldali pártok élesen bírálták, és a tüntetőkkel szembeni brutalitással és megtorlással vádolják a kormányt, míg a jobboldal éppen ellenkezőleg, a határozottság hiányát tette szóvá.

Újabb feszültségforrás

A hétvége másik feszültségforrásának ígérkezik a legnagyobb ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés kongresszusa a közép-franciaországi Orléans-ban. A környékre, egy rasszizmus elleni nagy megmozdulásra több ezer tüntetőt várnak, köztük a Szocialista Párt főtitkárát, Olivier Faure-t és a legnagyobb szakszervezet, a CGT vezetőjét, Sophie Binet-t is.

A hatóságok attól tartanak, hogy a városban összecsaphatnak egymással ultrabaloldali és szélsőjobboldali csoportok.

A hétvégi fosztogatások miatt őrizetbe vettek többsége eközben gyorsított eljárásban került bíróság elé, eddig 174 ember kapott letöltendő börtönbüntetést, míg a limoges-i polgármesteri hivatal felgyújtásának ügyében egy második gyanúsítottat, egy 66 éves férfit is őrizetbe vettek. A fő gyanúsított, egy 34 éves szélsőbaloldali aktivista, akit már korábban elítéltek közszolgáltatások rombolása miatt, szerepelt a titkosszolgálatoknak a nemzetbiztonságra veszélyes személyekről vezetett nyilvántartásában. (MTI)