A brit miniszterelnök szerint tárgyalni kell az EU és Nagy-Britannia közti szabad mozgás visszaállításáról

Andy Burnham szerint lehetséges a tárgyalás az Európai Unióval a brit és az uniós állampolgárok szabad mozgásának kétoldalú helyreállításáról. A munkáspárti miniszterelnök Sunday Timesnak adott interjúban azt mondta, hogy „őszinte tárgyalásokra”, „nagyon tényszerű, bizonyítékokra alapozott vitára” van szükség az EU-val erről a kérdésről.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

Ursula von der Leyen és Andy Burnham parolázik New Yorkban Fotó: WPA POOL/Getty Images via AFP

Burnham szerint ugyanakkor a brit EU-tagság idején az uniós országokból letelepedési szándékkal érkezők zömmel - bár nem minden esetben - olyan fiatalok voltak, akik néhány évet eltöltöttek Nagy-Britanniában, azután hazamentek. Ez ugyanígy működött az EU más országaiban letelepedett britek számára is.

Burnham az utóbbi időben több „lehetőséget” is felvetett az EU-hoz fűződő kapcsolatrendszer szorosabbra vonására, és ezek közül nem zárta ki az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot sem. A brit miniszterelnök a kormányzó Munkáspárt nemrégiben tartott éves kongresszusán kijelentette, hogy a csaknem hét évvel ezelőtti brit kilépés az EU-ból (Brexit) több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott.

Burnham szerint az is opció, hogy Nagy-Britannia az EU vámuniójához vagy egységes belső piacához csatlakozik, vagy hogy belátható időn belül ismét népszavazást írnak ki a brit EU-tagságról, bár hivatalosan egyelőre érvényben van az a munkáspárti álláspont, amely szerint nincs napirenden Nagy-Britannia visszatérése az Európai Unióba. A brit EU-tagságról tíz éve tartott referendumon a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.

Amit Burnham friss interjújában kizártnak nevezett, az a csatlakozás az euróövezethez vagy a schengeni térséghez. Kijelentette: ilyen javaslattal soha nem fog előállni. Nagy-Britannia a 2020-ban megszűnt EU-tagsága idején sem volt tagja ennek a két integrációs szervezetnek.

Londoni elemzőházak az utóbbi napokban egymás után közölnek tanulmányokat arról, hogy Nagy-Britanniának ismét csatlakoznia kell az EU-hoz. A Best for Britain nevű, gazdasági elemzők és politikatudományi kutatók alkotta brit EU-párti civil szervezet átfogó elemzése szerint Nagy-Britannia akár egyetlen parlamenti ciklus ötéves időtartama alatt vissza tudna lépni az Európai Unióba, mivel továbbra is szorosan illeszkedik az EU intézményrendszeréhez és szabályozói környezetéhez, így nem kellene nulláról kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat.

Az Institute for Public Policy Research (IPPR) nevű londoni gazdasági-politikai kutatóműhely e héten bemutatott tanulmánya szerint a brit kormánynak középtávú célként ki kell jelölnie az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot, mivel a kilépésről döntő népszavazás óta eltelt tíz évben olyan globális átalakulások zajlottak le, amelyek miatt Nagy-Britannia már nem tudja egyedül megvédeni jólétét, biztonságát és demokratikus intézményrendszerét. (MTI)