A kerületi polgármesterek a parkolási rendszer visszavonását követelik

A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere, akik vasárnapi közös közleményükben bejelentették: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) hétfői rendkívüli ülésén kezdeményezik a szervezet újraindítását. Korábban a nyolc kerületi polgármester Karácsonytól követelte, hogy hívja össze a szervezet közgyűlését, ám mostani közleményükből úgy tűnik, saját maguk oldják meg ezt.

Pikó András józsefvárosi polgármester az október 1-i sajtótájékoztatóján még arról beszélt, hogy felfüggeszti részvételét a BÖSZ-ben, ami a kerületi polgármesterek és a főpolgármester közös fórumaként hivatott működni. Soproni Tamás szerint ekkor Pikó András mindannyiuk nevében mondta ezt. Mostani közleményükben viszont a polgármesterek azt írták: elismerve a fővárosi közterületek tisztaságát és biztonságát érintő kritikák megalapozottságát, azt kezdeményezik, hogy a BÖSZ keretei között lépjenek fel ezen feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

Közleményükben azt írták: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja kiszolgálni a lakók igényeit. Úgy vélik, a budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó „különalkujával” Karácsony Gergely főpolgármester kilépett ebből az együttműködésből, veszélyeztetve Budapest működését.

Szerintük az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni, mert az így keletkező hiány a szükséges szolgáltatások biztosítását veszélyezteti.

Ezért a döntés visszavonását, valamint olyan új, szakmai előkészítésen alapuló egyeztetéseket sürgetnek, amelyek nem veszélyezteti egyik önkormányzat működőképességét sem. A polgármesterek szerint elengedhetetlen a bizalom és az együttműködés visszaállítását. Emiatt a lassan három éve működésképtelen Budapesti Önkormányzatok Szövetségét új vezetéssel, a szolgáltatások újraosztását célzó előkészítéssel és szervezeti reformmal kívánják újraindítani a szervezet október 26-i rendkívüli ülésén. Céljuk a közszolgáltatások javítása, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó mérséklése, valamint az állami normatívák korrekciója. A szolidaritási adóról nemrég Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter jelentette be, hogy 2027-ben is megmarad, de tervezik annak csökkentését.

A vasárnapi közleményt Baranyi Krisztina (IX. kerület), László Imre (XI. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Rózsa András (XIV. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Szaniszló Sándor (XVIII. kerület) polgármester írta alá, törekvéseikkel pedig Tóth József (XIII. kerület) polgármester is egyetértett. Karácsony Gergely főpolgármester október 13-án elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől, amiért a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) kötött megállapodás előtt nem egyeztetett velük a parkolási bevételek fővároshoz telepítéséről.