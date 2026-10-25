Jönnek a végeláthatatlan dugók: hétfőn burkolatjavítás kezdődik az M1 és az M7 közös szakaszán

Október 26-án nagy felületű burkolatjavítás kezdődik az M1 és az M7 közös szakaszán, az M7-esen, valamint az M0-n, Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebookon. A több ütemben zajló munkák várhatóan november harmadik hetéig tartanak.

Hozzátette: a közútfenntartás egyik alapvető feladata, hogy ne csak a már kialakult kátyúkat javítsák ki, hanem időben beavatkozzanak ott is, ahol a pályaszerkezet elöregedése miatt már tartósabb felújításra van szükség. Ezeken a szakaszokon nem elegendő a helyi hibák javítása, a kötő- és a kopóréteget is cserélni kell.

A következő hetekben, még a téli időszak beállta előtt, közel 35 ezer négyzetméteren, összesen mintegy kilenc kilométeren dolgoznak, 8400 tonna aszfalt felhasználásával. A munkák várhatóan november harmadik hetéig tartanak.

Az első ütemben október 26-27. között az M1-M7 közös, Budapestről kivezető szakaszán, a szétválásnál a középső sávot lezárják. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé a külső sáv lesz járható. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán az M0-ra, valamint az Érd és Törökbálint felé vezető 8103-as útra vezető lehajtó is zárva lesz, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet.

Október 27-28. között az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a Sport utcai csomópontnál a külső lassítósávot is lezárják, de a lehajtás biztosított marad.

Október 28-29. között az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont közelében mintegy 500 méteren lesz zárva a külső sáv. De a budaörsi felhajtás továbbra is lehetséges marad majd.

Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Vitézy szerint az első ütemben 5500 négyzetméteren végeznek beavatkozást, 7 centiméteres kötőréteggel és 4 centiméteres kopóréteggel. A tervek szerint a burkolatjavítások novemberben folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain. A munkálatok ütemezése az időjárási és a kivitelezési körülmények függvényében változhat, erről a Magyar Közút az Útinform szolgálatán keresztül folyamatosan ad majd tájékoztatást.

Vitézy beavatkozásokat elengedhetetlennek nevezte ahhoz, hogy hosszabb távon is biztonságosan és komfortosan legyenek használhatóak ezek a gyorsforgalmi útszakaszok. A Magyar Közút MTI-hez eljuttatott vasárnapi közleményében arra figyelmeztetett: az érintett útszakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és hosszabb menetidővel tervezzenek.