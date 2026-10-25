Rónai Egon a Network4-hez igazol

Rónai és Orbán a kampány közben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Pár nappal azután, hogy bejelentették távozását az ATV-től, a Network4 Media Group megerősítette: hozzájuk csatlakozik Rónai Egon tévés műsorvezető.

„Érkezése fontos lépés a Network4 Media Group tartalomkínálatának bővítésében, amelyben a prémium sportközvetítések, a minőségi filmek és sorozatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját gyártású, köztük közéleti műsorok is” – írják közleményükben. A médiavállalat portfóliójába ma már öt szórakoztató csatorna – a TV4, a Story4, a Galaxy4, a Film4 és a Max4 –, két sportcsatorna – az Arena4 és a Match4 –, valamint a Network4 streamingplatform tartozik.

„A közéleti kérdések iránt ma rendkívül nagy az érdeklődés, és szeretnénk erre színvonalas, tartalmas műsorokkal válaszolni. Ehhez hiteles, felkészült és tapasztalt televíziós személyiségekre van szükség. Rónai Egon érkezése komoly szakmai értéket jelent számunkra: tudásával, tapasztalatával és egyéniségével jelentősen hozzájárulhat közéleti tartalomkínálatunk további erősítéséhez” – mondta Borsány-Gyenes András, a Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója, akit nemrég a Magyar Sportújságírók Szövetsége vezetőjének választottak. Azt is felvetette még nyáron Borsány-Gyenes, hogy Szöllősi Györgytől nem csak szövetség elnöki székét venné át, hanem a lapját is: ajánlatot akar tenni a Nemzeti Sportra. A Média1 felvetésére, hogy ha ez lenne a feltétel, akkor vinné-e a Mandinert is, úgy válaszolt: „Ezzel kapcsolatban is nyitottak vagyunk minden észszerű lehetőségre, minden lehetőséget készek vagyunk megfontolni a Nemzeti Sport megmentése érdekében.”

A Borsány-Gyenes által irányított médiaportfólió iránt már 2018-ban nagy volt Orbán Viktor oligarcháinak érdeklődése, írtuk akkor, de az újságíró birtokon belül maradt – bár a 24.hu szerint a cég szoros együttműködést tervezett Mészáros Lőrinc Echo tévéjével. Ezt Borsány-Gyenes tagadta.

A Kreatív arról írt, hogy a 2026-os választások után a Network4 szoros együttműködést kezdett a miniszterelnök öccse által vezetett kontroll.hu alkotóműhelyével is. Borbás Marcsi és Papp Gergő új műsorai mellett így a portál műsorai, a Szabadsajtó Klub és a Sorsok mögött is a televízió képernyőjére kerül.