Tízezrek vonultak az utcára Prágában, mert ezután nem közvetlenül a lakosság, hanem az állam finanszírozná a közmédiát

Tízezrek tüntettek vasárnap délután Prágában a cseh köztévé finanszírozási rendszerének megváltoztatása ellen. Jelenleg a közmédia két médiumát a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díjak befizetésével, de az Andrej Babis vezette hárompárti koalíciós kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná azokat, 15 százalékkal olcsóbban. A parlamenti alsóház, ahol a koalíciónak többsége van, már el is fogadta a módosítás első olvasatát.

A javaslat jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, mert sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium törvény szerint pártatlan és független működésére, írja az MTI.

Az „El a kezekkel a médiától” jelszavú tüntetést, amelyet a köztévé és -rádió élőben közvetített, a Millió pillanat a demokráciáért elnevezésű civil szervezet kezdeményezte. Mikulás Minár, a szervezet elnöke beszédében felszólította Babist, hogy vonja vissza a képviselőházban szokatlan időben, szombaton kora elfogadott törvénytervezetet, és nyisson társadalmi vitát az ügyben. Azt mondta:

„Kora reggel 4 óra 36 perckor érdemi vita nélkül valóban nem szokás dönteni lényeges törvényekről. Négy óra 36-kor a maffia és a szovjet politbüró hozott döntéseket. Ebben az órában csak a tolvajok vagy a Gestapo és az StB (kommunista állambiztonság) volt aktív.”

A törvénymódosítás elfogadásának gyorsaságát és szokatlan módját vasárnapi nyilatkozatában Petr Pavel államfő is bírálta. „Most arra megy ki a játék, milyen lesz Csehország a következő évtizedekben. A kormány azt próbálgatja, mit engedhet még meg magának. Ha most nem lesz hallható az ellenkezésünk, akkor holnap elveszi a független bíróságokat és a demokrácia további pilléreit is”, hangzott el a tüntetésen.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A közszolgálati médiumok támogatására Brnóban (Brünn) már szombaton több ezer ember tüntetett. Tiltakozó megmozdulások voltak más cseh városokban is. Mikulás Minár bejelentette, hogy november 15-én Prágában újabb tüntetést rendeznek a közmédia támogatására.

Az ellenzék a törvénymódosítási tervezetet a sajtószabadság korlátozásaként értékeli, és azt állítja, hogy a kormány államosítani akarja a közmédiát. Ezt a véleményt több cseh és nemzetközi újságíró-szervezet is osztja, a tervezetet számos más társadalmi és kulturális szervezet is bírálja.

Babis szerint azonban ezzel a kormány csak a programját valósítja meg, és hazugságnak nevezte, hogy célja a közmédia feletti ellenőrzés volna. Oto Klempír kulturális miniszter a parlamenti alsóházban azt mondta, hogy az európai uniós országok közmédiájának egy része szintén állami pénzekből működik.

A közmédia szakszervezetei bejelentették, hogy november 3-án 24 órás általános sztrájkot tartanak, ennek formája azonban még nem ismert. A szakszervezetek azt is kifogásolják, hogy a törvénymódosításra szélesebb társadalmi vita nélkül kerülne sor.