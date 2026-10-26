Ukrajna egy héttel hamarabb ültetné tárgyalóasztalhoz az oroszokat Abu-Dzabiban

Ukrajna legalább egy héttel előbbre szeretné hozni az Abu-Dzabiba tervezett ukrán–amerikai–orosz tárgyalásokat, és azt is szeretnék elérni, hogy az Európai Unió képviselője is részt vegyen az egyeztetéseken, írja az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán tárgyalódelegációhoz közel álló egyik forrás a lapnak elmondta:

„Az oroszok egyébként nem akarják, hogy az első találkozón az európaiak is ott üljenek az asztalnál. A mi csapatunk azonban magával viszi őket, és ott, Abu-Dzabiban valós időben tájékoztatja őket a fejleményekről. Az európaiakkal az a probléma, hogy nincs kijelölt képviselőjük, így ezek a küldöttek csak információkat tudnak fogadni. Semmiféle felhatalmazásuk nincs arra, hogy bármiről döntsenek.”

Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalások újabb fordulóját az amerikai félidős kongresszusi választások utánra, előzetesen november 10-re tervezik Abu-Dzabiban.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Az Ukrajinszka Pravda szerint Kijev Washingtonnal közösen jelenleg arról próbálja meggyőzni az oroszokat, hogy legalább egy héttel korábban üljenek tárgyalóasztalhoz.

Zelenszkij csapatának egyik tagja ezt azzal indokolta, hogy „decemberben minden hét számítani fog. Amikor nincs áram, víz vagy fűtés, minden egyes napnak jelentősége van”.

Október 25-én estig Moszkva még nem erősítette meg, hogy beleegyezne az időpont módosításába. Kijev nem számít áttörésre az első találkozón. Épp ellenkezőleg: érdemi megállapodásokhoz várhatóan több tárgyalási fordulóra lesz szükség. Az ukrán elnöki hivatal egyik forrása hozzátette, hogy az oroszok továbbra is abban bíznak, hogy „ezen a télen megtörhetik” az ukránokat.

Az ukrán fél azt is javasolja, hogy a tárgyalások elején ne arról vitatkozzanak, melyik falu kihez kerül, hanem először azt a kérdést tegyék fel: milyen lesz a béke a háború lezárása után?

A tárgyalódelegációhoz közel álló egyik forrás szerint:

„Fel kell vázolnunk, hogyan fog kinézni a világnak ez a része, hogyan biztosítják Ukrajna védelmét, milyen lesz a NATO-val való együttműködés, vagy milyen más megoldások jöhetnek szóba. Ukrajnában mindössze 6 százalékponttal nagyobb a Trumpba vetett bizalom, mint a Putyinba vetett. Itt senki nem fog pusztán Trump ígéreteire alapozva cselekedni.”