A „maxxing” lett az év szava a Dictionary.com szerint

A „maxxing” kifejezést választotta a 2026-os év szavának a Dictionary.com – írja a BBC. A maximalizálást jelentő angol maximising rövidítéséből született szó azt fejezi ki, hogy valaki teljes erőbedobással csinál valamit, vagy igyekszik a lehető legtöbbet kihozni belőle.

„A maxxing annak a kultúrának a nyelvi megnyilvánulása, amit egyre inkább foglalkoztat, hogyan hozhatná ki mindenből a legtöbbet”

– mondta Steve Johnson, a Dictionary Media Group lexikográfiai igazgatója.

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A kifejezés önállóan és más szavakhoz illesztett utótagként is használható. A fitneszre és az egészséges életmódra koncentráló influenszerek például „proteinmaxxingról” és „fibermaxxingról”, vagyis a fehérje- és rostbevitel maximalizálásáról posztolnak. Aki az alvását igyekszik tökéletesíteni, az „sleepmaxxingol”, aki pedig a külsejét, az „looksmaxxingol”. Ezt a közösséget elsősorban olyan fiatal férfiak alkotják, akiknek mindennél fontosabb a külső megjelenésük, azt pedig akár extrém módszerekkel is hajlandóak javítani, a legismertebb alakja a – nemi erőszakkal vádolt – Clavicular nevű influenszer.

Braden Peters, ismertebb nevén Clavicular. Fotó: CJ GUNTHER/Getty Images via AFP

A Dictionary.com adatai szerint a digitális médiában 2026 augusztusában csaknem tizenkilencszer olyan gyakran használták a „maxxing” kifejezést, mint a 2025-ös havi átlag.

„Bármit csinálunk, mindig még többet akarunk kihozni belőle. A kifejezés egyre sokrétűbb használata azonban azt is megmutatja, hogyan viszonyulnak az emberek ehhez a késztetéshez. Vannak, akik engednek neki. Mások viccből eltúlozzák. Megint mások teljesen kifordítják a jelentését: éppen azt fejezik ki vele, hogy felhagynak azzal, hogy folyton többre törekedjenek”

– mondta Johnson.

Az év szavának jelöltjei között szerepelt még a megfizethetőség, az adatközpont és az odüsszeia angol megfelelője, valamint az uncle, vagyis a nagybácsi rövidített alakja, az unc. A Dictionary.com két éve a visszafogottságot, szemérmességet jelentő demure szót, tavaly pedig a „6-7”-et választotta az év szavának.