A pornó átszivárgott a hétköznapi dalok világába, a fiatalok ezt hallgatják, ebben élnek, és senki nem segít nekik

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Miért lepődünk meg, ha egy 15 éves lány szexista-trágár szöveget visz az X-Faktorba?

L.L. Junior mindenféle felháborodás nélkül hordhatta el mindennek egy dalában a nevén nevezett exét.

Az előadóknak megéri egyre durvább szövegeket írni, miközben senki sem áll ott a fiatalok mellett, hogy a szexualitásról és a nemi szerepekről beszélgessen velük.

Ez részben az előző kormányok hibája is, hiszen az LMBTQ-érzékenyítéssel való riogatása miatt az iskolák nem merik meghívni a prevenciós szervezeteket.

A suttyó summer kapcsán Sik Dorottyával, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatójával beszélgettünk nők tárgyiasításáról, bántalmazásáról és a magukra hagyott fiatalokról.

„Azt hitte, átver engem, én vettem palira / Repjegyet Balira / Megkapod ajiba / Megadom neki, amit nem adott meg a palija / Top tier vagina / Szexmasina / Őt eszem reggelire / Őt eszem vacsira” – nagyjából ezek után a sorok után szakította félbe az X-Faktor zsűrije azt a 15 éves lányt, aki – miután az RTL szükségét érezte az erről készült képsorok levetítésének – a napokban eltűnt, majd másnap előkerült. A közvélemény az eltűnést a szereplésére érkező negatív kommentcunaminak tulajdonította.

A zsűri egy része, így Gáspár Laci és Majoros Péter (Majka) egyrészt a lány fiatal korára, másrészt a szöveg durvaságára hivatkozva állították le a műsort. ByeAlex viszont láthatóan élvezte az előadást, álló tapsot kért a lánynak – megkapta.

„Ha a Spotify-on megnézzük a leggyakrabban hallgatott számokat, azok tele vannak szexualitással és trágársággal. Sokkal durvábbak, mint amit az X-Faktorban láthattunk. A pornó világa átszivárgott a hétköznapi dalok világába, és a mai fiatalok ezt hallgatják” – mondta Sik Dorottya, az ELTE Szociális Munka Tanszék oktatója, akivel az idei nyári toplistákat letaroló, szexista, a nőket lépten-nyomon tárgyiasító előadói hullámról beszélgettünk.

„Mondhatjuk, hogy nem szép dolog, hogy ezt választotta, de miért ne választaná, ha ebben él?”

L.L. Junior nem válaszol

„Mit mutat ez a magyar társadalomról, hogy ezek a dalok teljesen elfogadhatók? Nemcsak az obszcenitás és a pornó megjelenése a kérdés, hanem a nők tárgyiasítása is” – Sik tünetként tekint az előadók népszerűségére. Szerinte „Magyarországon elfogadott, hogy így gondolkodunk a nőkről. Ez lecsorog a fiatalok gondolkodásába is.”

Sik Dorottya. Fotó: Németh Dániel/444

L.L. Junior példáját hozva arról beszélt, egészen extrém esetek is normalizálódtak. Lesi László Csaba tavaly augusztusban Frey Timi című számában mindennek elhordta Frey Tímea táncosnőt, akkori barátnőjét. „Itt nem általában van szó arról, hogy a nők ilyenek vagy olyanok, hogy csak kurváknak jók. Egy konkrét nőről szól a dal, a nevével a címben. Ezen eléggé felbosszantottam magam, és ráírtam Juniorra, hogy ez nem szerencsés.”

Junior „maga válaszolt. Nagyon kedves volt. Azt írta, minden rendben, már kibékültek, megoldódott a probléma. Írtam neki, hogy én ezt értem, de amikor majd egy fiú kiposztolja a Facebookra, hogy a barátnője ez meg az, akkor az a dal által teremtett kontextusban elfogadható lesz. Tehát a dalnak társadalmi hatása van. Erre már nem válaszolt.”

„Ez a történet azt mutatja, hogy jelenleg a magyar társadalomban abból sem lesz probléma, ha egy konkrét emberről születik ilyen dal. Ne csodálkozzunk, ha fiatalok szerelmi bánatukban másokról hasonlókat írnak, mondanak vagy fotókat tesznek közzé” – mondta Sik.

„Az előadók látják, mi népszerű, és egyre keményebb szövegeket írnak, hogy még népszerűbbek legyenek. Nem is várható el kizárólag tőlük, hogy moderálják magukat. Illetve ez nem egészen igaz: én elvárnám, hogy kicsit gondolkodjanak ezen. De ha nem gondolkodnak, akkor a kontextussal kell kezdenünk valamit.”

Változnak a szerepek, de ki segít ilyenkor?