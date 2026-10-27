Ha a börtönlakó bűnözőkön múlt volna, toronymagasan behúzza a szerb választásokat Vučić

A szerbiai városok túlnyomó többségében az Egyetemista Lista győzött a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon, az Aleksandar Vučić vezette Egyesült Szerbia csupán háromban végzett az első helyen. A büntetés-végrehajtási intézetekben ugyanakkor mindenütt a korábbi kormánypártok arattak elsöprő győzelmet – írja az MTI tudósítója.

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) előzetes eredményeire hivatkozó hír szerint a volt köztársasági elnök listája csak a dél-szerbiai Vranjéban, Prokupljéban és Leskovacban tudott győzni. Az Egyetemista Lista Újvidéken a szavazatok 63,80, Belgrádban 63,61, Nisben 60,44 százalékát szerezte meg. Szabadkán 52,09 százalékot kaptak az egyetemisták, míg az Egyesült Szerbia 35,36 százalékot, míg Nagykikindán 148 szavazat döntött az ellenzék javára.

A büntetés-végrehajtási intézetekben viszont valamennyi szavazóhelyen a Szerb Haladó Párt (SNS) köré szerveződött Egyesült Szerbia szövetség győzött. A pozarevaci Zabela börtönben 707-en szavaztak a korábbi kormánypártokra, míg az Egyetemista Listára 289-en. Az újvidéki börtönben 126-42, a valjevói fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében még durvább, 155-11 volt az arány. Sőt: Prokupljéban mind a 25 szavazó elítélt Aleksandar Vučić listáját támogatta. A krusevaci javítóintézetben 70 szavazóból 68-an voksoltak a korábbi kormánypártokra, az Egyetemista Lista itt sem kapott egy szavazatot sem.

Belgrád a választások éjszakáján Fotó: Németh Dániel/444

Az Egyetemista Lista országosan a szavazatok majdnem 53 százalékát szerezte meg, míg az Egyesült Szerbia támogatottsága 39 százalék körül alakult.

A választás éjszakáján égtek a sátrak, másnap már a gyerekek játszottak a másfél éve verőlegények által elorozott parkban, írtuk a Vučić-rendszer bukása utáni eufóriáról, a visszafoglalt városról és a bizonytalan folytatásról szóló belgrádi riportunkban.