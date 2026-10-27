Iránnak kémkedhetett az angliai légibázisnál elfogott egyik férfi

Nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt vádat emeltek két brit állampolgár ellen a nyugat-angliai Fairford légibázisnál történt szeptemberi incidenssel összefüggésben.
A nyomozást irányító brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing) vezetője, Laurence Taylor azt mondta, a 24 éves Mohmed Ahmad Abdulkarim ellen a 2023-as brit nemzetbiztonsági törvény alapján, hivatalosan „külföldi ország hírszerző szolgálatának nyújtott segítség” miatt emeltek vádat.
„Ebben az adott esetben úgy gondoljuk, hogy a szóban forgó ország Irán”
– mondta Taylor. A szintén 24 éves Nouman Essghir ellen azért emeltek vádat, mert augusztus 22-én az Egyesült Királyság érdekeit sértő céllal lépett be egy tiltott területre. Mindketten kedden állnak bíróság elé.
A Gloucestershire megyei támaszpont közelében szeptember 27-én három gyanús furgont észleltek. A járművekben benzines hordókat találtak, robbanóanyagot azonban nem. A nyomozás során összesen nyolc férfit tartóztattak le. Közülük öt londoni brit állampolgárt először a robbanóanyagokról szóló törvény megsértésével, később terrorcselekmény előkészítésével is meggyanúsítottak. Hat férfi továbbra is rendőrségi óvadék mellett védekezik szabadlábon.
Az amerikai légierő évtizedek óta használja a támaszpontot. Az elmúlt hónapokban B–1-es és B–52-es bombázókat indítottak innen a Közel-Keletre, miután London engedélyezte, hogy a bázisról Irán elleni, védelmi célúnak nevezett csapásokat hajtsanak végre. A szeptemberi incidens után az Egyesült Államok kivonta a bombázókat a támaszpontról. Donald Trump amerikai elnök ezt a bázist érő „bizonyos fenyegetésekkel” indokolta, részleteket azonban nem közölt. (BBC, MTI)
Az amerikai elnök azt mondta, tudják kik állnak az RAF Fairfordnál történt eset mögött, de „ahelyett, hogy provokálnánk az ellenséget, elfogjuk és legyőzzük.”
Sok kérdés maradt még megválaszolatlanul a RAF Fairford légibázisnál történtekkel kapcsolatban, bár a szakértők szerint ez nem csoda, hiszen az ügy csak most kezdődik igazán.