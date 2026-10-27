Iránnak kémkedhetett az angliai légibázisnál elfogott egyik férfi

Nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt vádat emeltek két brit állampolgár ellen a nyugat-angliai Fairford légibázisnál történt szeptemberi incidenssel összefüggésben.

A nyomozást irányító brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing) vezetője, Laurence Taylor azt mondta, a 24 éves Mohmed Ahmad Abdulkarim ellen a 2023-as brit nemzetbiztonsági törvény alapján, hivatalosan „külföldi ország hírszerző szolgálatának nyújtott segítség” miatt emeltek vádat.

„Ebben az adott esetben úgy gondoljuk, hogy a szóban forgó ország Irán”

– mondta Taylor. A szintén 24 éves Nouman Essghir ellen azért emeltek vádat, mert augusztus 22-én az Egyesült Királyság érdekeit sértő céllal lépett be egy tiltott területre. Mindketten kedden állnak bíróság elé.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A Gloucestershire megyei támaszpont közelében szeptember 27-én három gyanús furgont észleltek. A járművekben benzines hordókat találtak, robbanóanyagot azonban nem. A nyomozás során összesen nyolc férfit tartóztattak le. Közülük öt londoni brit állampolgárt először a robbanóanyagokról szóló törvény megsértésével, később terrorcselekmény előkészítésével is meggyanúsítottak. Hat férfi továbbra is rendőrségi óvadék mellett védekezik szabadlábon.

Az amerikai légierő évtizedek óta használja a támaszpontot. Az elmúlt hónapokban B–1-es és B–52-es bombázókat indítottak innen a Közel-Keletre, miután London engedélyezte, hogy a bázisról Irán elleni, védelmi célúnak nevezett csapásokat hajtsanak végre. A szeptemberi incidens után az Egyesült Államok kivonta a bombázókat a támaszpontról. Donald Trump amerikai elnök ezt a bázist érő „bizonyos fenyegetésekkel” indokolta, részleteket azonban nem közölt. (BBC, MTI)