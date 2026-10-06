Trump szerint fenyegetések miatt vonták ki az amerikai bombázókat a brit légibázisról

„Néhány fenyegetés” miatt vonták ki az amerikai bombázókat az RAF Fairford katonai bázisról – mondta Donald Trump amerikai elnök. A Pentagon vasárnap erősítette meg, hogy a gépeket visszavitték az Egyesült Államokban található állomáshelyeikre.

Trump hétfőn, Nebraska felé indulva arra a kérdésre, hogy konkrét fenyegetés miatt vonták-e ki a gépeket, így válaszolt:

„Igen, azt hiszem, ezt mondhatjuk. Nem véletlenül repültek el. Voltak fenyegetések.”

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A BBC tudósítása szerint az elnök azt mondta, „ahelyett, hogy provokálnánk az ellenséget, elfogjuk és legyőzzük”, majd hozzátette:

„De miért hagynánk ott őket? Kicsit áthelyeztük őket. Nem túl messzire.”

Trump szerint Washington „valójában ismeri azokat, akik a fenyegetést megfogalmazták”, de nem nevezte meg őket.

Szeptember 27-én három „gyanús jármű” miatt riasztották a rendőrséget a brit légibázis közelébe. Öt férfit terrorcselekmények gyanújával tartóztattak le, majd óvadék ellenében szabadon engedtek. Először robbanóanyag birtoklásának, később terrorcselekmény előkészítésének gyanújával vették őket őrizetbe. Azután engedték szabadon őket, hogy megvizsgálták a kisteherautókban talált tárgyakat, és átkutatták londoni lakhelyeiket. A hatóságok nem találtak működőképes robbanószerkezetre utaló bizonyítékot.

Marco Rubio külügyminiszter hétfőn nem kapcsolta össze közvetlenül az incidenst a bombázók kivonásával. Azt mondta, „nem szokatlan”, ha hadgyakorlatok, átcsoportosítások, személycserék, illetve új emberek vagy repülőgépek érkezése és régiek távozása miatt katonai eszközöket helyeznek át a világ különböző részeire. Rubio szerint az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben bízik valamennyi bázisa biztonságában, a brit hatóságok pedig együttműködőek voltak. J. D. Vance alelnök később azt mondta, a gépeket „a fokozott elővigyázatosság jegyében” vonták ki.

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A gyanúsítottak szabadon engedése után Trump bírálta a döntést, amerikai tisztviselők pedig azt sugallták, hogy Iránnak köze lehetett az incidenshez. A brit kormányzati források nem cáfolták, hogy Washington a gloucestershire-i légibázison történt incidens miatt döntött a bombázók kivonásáról.

A RAF Fairfordon történt incidens után néhány nappal Andy Burnham brit miniszterelnök azt mondta, „erős jelek” utalnak arra, hogy Iránnak szerepe volt az ügyben, de nem közölt további részleteket. Rubio szintén úgy fogalmazott, hogy az incidensben „egyértelműen szerepet játszott egy külföldi szereplő”, de ő sem fejtette ki, mire gondol. Teherán határozottan tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.

A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja. Ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B–52-es, B–1-es és B–2-es hadászati bombázók fogadására. Az elmúlt hónapokban a bázis a tiltakozások középpontjába került, miután a brit kormány engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a támaszpontot az iráni rakétabázisok elleni csapásokhoz használja. Ezekkel a bázisokkal kapcsolatban azt közölték, hogy a Hormuzi-szorosban lévő hajókat támadják.